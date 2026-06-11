Cenas Latvijā turpina kāpt – inflācija maijā pieauga līdz 3,5%, salīdzinot ar 2,9% aprīlī. Kamēr ekonomisti skaidro jaunā cenu kāpuma iemeslus, valdība ziņo par rezultātiem pārtikas cenu memorandam, kura mērķis bija panākt zemākas cenas veikalu plauktos, vēsta 360TV Ziņas.
Inflācija Latvijā atkal uzņem tempu. Lai gan degviela kļuvusi nedaudz lētāka, cenas precēm un pakalpojumiem turpina pieaugt.
“Ja raugāmies uz degvielas cenām, tās nedaudz samazinājās, tomēr saglabājās salīdzinoši augstos līmeņos, bet kā tika prognozēts, šo energoresuru cenu efekts gan uz pārtiku, gan uz citām precēm pakalpojumiem pamazām sāk parādīties no mēneša uz mēnesi,” stāsta bankas “Citadele” ekonomists Kārlis Purgailis.
Pārtikas cenas joprojām ir viens no galvenajiem iedzīvotāju satraukuma iemesliem. Pirms gada valdība nāca klajā ar memorandu, kas paredz samazināt pārtikas cenas. “Mēs esam ieviesuši zemo cenu grozu, kur produktiem ir īpaši zemāka cena no tās, kas ir vidēji veikala. Un valsts ir arī no savas puses memoranda ietvarā spērusi nozīmīgus soļus, samazinot PVN četrām produktu grupām,” atklāj ekonomikas ministrs Viktors Valainis.
Tomēr inflāciju nosaka ne tikai pārtikas cenas. Būtiska ietekme ir arī energoresursu izmaksām. “Mēs redzam, ka dabasgāze šobrīd ir dārgāka nekā pagājušajā gadā, kas nozīmē, ka siltumenerģijas tarifos tas atspoguļosies,” komentē “SEB banka” ekonomists Dainis Gašpuitis.
Arī eirozonā inflācija atkal pieaug un pārsniedz 3%, tādēļ ekonomisti prognozē, ka Eiropas Centrālā banka šo ceturtdien varētu paaugstināt procentu likmes par 0,25 procentpunktiem, kas atstās ietekmi uz kredītņēmēju ikmēneša maksājumu.
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