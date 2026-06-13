Kas satrauc "Latvijas Avīzes" lasītājus? Publicējam viedokļus, kas izskanēja, lasītājiem šonedēļ zvanot uz redakciju.
- Ināra Kodakovska Valmieras novadā: "Ziņās lasu, ka PVN samazināšanas dēļ no 1. jūlija būs lētāki vairāki pārtikas produkti, proti, tas attieksies uz vistas gaļu, maizes izstrādājumiem, izņemot bulciņas, olām un vēl pāris produktiem. Tas, protams, man, pensionārei, ir tīkami, taču žēl ka atlaides un samazinātais PVN skars tikai svaigo produkciju. Gribētu, lai arī cita pārtika būtu lētāka."
- Andrejs Madonas novadā: "Mūsu valstī ir liela nevērība pret jaunajiem speciālistiem, kas izpaužas zemajā atalgojumā. Man daudzi paziņas par līdzīgu darba izpildi ārzemēs saņem vismaz trīs reizes lielāku algu. Nav jābrīnās, kāpēc mūsu jaunieši pamet valsti... Valdībai steidzami jārada apstākļi, lai būtu vairāk darbavietu vietējiem, nevis iebraucējiem."
- Brigita Andermane Jaunjelgavā: "Sākot ar 1. jūliju valsts pilnībā segšot farmaceita pakalpojuma maksu recepšu zālēm, ja to cena aptiekā nepārsniegs desmit eiro par iepakojumu. Tas ir mazs mierinājums, jo tieši pensionāri ir spiesti iegādāties daudz dārgākas zāles, un esmu sašutusi, ka vispār ieviests šāds dīvains, pat apkaunojošs maksājums. Turklāt aptiekas ņem naudu par katru recepti! Kāpēc man par šo farmaceita pakalpojumu par katru recepti jāmaksā 75 centi?! Kā lai izdzīvo pensionārs, kam pensija maza?"
- Gunārs Lauks Rīgā: "Ar jauno valdību esmu apmierināts, redzu, cik enerģiski tā strādā, kā Kulbergs sniedz atskaites... Prieks, lai tai izdodas kaut daļēji uzlabot iedzīvotāju labklājību, novērst inflāciju, īstenot nodokļu reformas."
- Silvija Rātfeldere Rīgā: "Man patīk feļetonista Egila Līcīša garšīgā valoda! Tā turpināt! Iesaku avīzei lielāku uzmanību pievērst reemigrācijas tēmai – izbraukušo latviešu atgriešanai dzimtenē. Ir skumji skatīt televīzijā sižetus, kā mūsu kultūras ministre tiekas ar ārzemju latviešu deju, koru dalībniekiem, kas gatavojas Dziesmu svētkiem... Nu, atbrauks, taču pēc svētkiem atkal aizbrauks. Mēs zaudējam tautiešus, bērnu trūkuma dēļ slēdz bērnudārzus, skolas... Gribētos zināt, kā darbojas reemigrācijas iestādes, ko tās panākušas, kādas ir problēmas, kāpēc tautieši nevēlas atgriezties?"
- Modris Fokerots Kuldīgā: "Noskatījos LTV raidījumu "Kas notiek Latvijā?", kur sprieda par "Latvijas valsts mežu" pārvaldību pēc Valsts kontroles revīzijas. Pārsteidza, ka Valsts kontroles pārstāvis sacīja, ka "Latvijas valsts meži" varēja neņemt vērā Ministru kabineta lēmumu... Ignorēt augstākās izpildvaras lēmumu? Tiešām? Tas izklausās ļoti aizdomīgi..."
- Teodors Ikšķilē: "Ikšķiles dzelzceļu stacijā joprojām nav īstenota paaugstināto platformu izbūve, lai gan tai paredzētie būvmateriāli tur jau ilgi... Pasažieriem, iekāpjot un izkāpjot no jaunajiem elektrovilcieniem, radītas neērtības."
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Trešdien, 17. jūnijā, no plkst. 10 līdz 13 jūs uzklausīs Guntis Ščerbinskis.
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