Centralizēto eksāmenu vidējie rezultāti pamatizglītībā, salīdzinot ar 2024./2025. mācību gadu, nav būtiski mainījušies, liecina sākotnējie rezultāti.
Pamatskolas absolventi šogad kārtoja centralizētos eksāmenus matemātikā un latviešu valodā, kā arī monitoringa darbu kādā no svešvalodām. Lai eksāmens skaitītos nokārtots, skolēniem bija jāsasniedz vismaz 15% vērtējums.
Latviešu valodas eksāmenā skolēnu sniegums novērtēts vidēji 56,2%. Tas ir par 2,3 procentpunktiem mazāk nekā gadu iepriekš. Savukārt matemātikas eksāmenā vidējais vērtējums ir 54,8%, kas ir par vienu procentpunktu vairāk nekā gadu iepriekš.
Matemātikas eksāmenā minimālo vērtējuma slieksni nesasniedza 750 skolēni, bet latviešu valodas eksāmenā — 150 skolēni.
Vismaz vienu eksāmenu nav nokārtojuši 818 skolēni.
Šajā mācību gadā vidusskolas absolventiem jākārto pieci obligātie pārbaudījumi — latviešu valodā, svešvalodā, matemātikā, dabaszinātnēs un vienā padziļinātajā kursā. Lai eksāmens skaitītos nokārtots, skolēniem jāsasniedz vērtējuma slieksnis vismaz 20%.
Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, vidusskolā uzlabojušies centralizēto eksāmenu rezultāti latviešu valodas un angļu valodas optimālajā līmenī. Latviešu valodas eksāmenā skolēnu sniegums novērtēts ar vidēji 58,9%, bet angļu valodā — 67,3%.
Zemāku rezultātu vidusskolēni uzrādīja matemātikas eksāmenā — 42,4%. Salīdzinot ar latviešu un angļu valodas eksāmenu, matemātikas eksāmenā izkritušo skaits ir krietni lielāks. 2591 skolēns nesasniedza minimālo vērtējumu, no kuriem 1599 bija 11. klases skolēni un profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi. Matemātikas optimālā līmeņa eksāmenu nenokārtoja arī 660 tālmācību programmu 12. klašu skolēni un 332 vispārizglītojošo vidusskolu un ģimnāziju 12. klašu skolēni.
Savukārt augstākā līmeņa eksāmenos uzlabojušies rezultāti latviešu valodā un literatūrā, angļu valodā, vācu valodā, bioloģijā, fizikā, ķīmijā, vēsturē, sociālajās zinātnēs, programmēšanā, dizainā un tehnoloģijās, kultūrā un mākslā.
Vidusskolēniem šogad pirmo reizi obligāti bija jākārto kāds no dabaszinātņu jomas optimālā līmeņa centralizētajiem eksāmeniem. Visaugstākais vidējais rezultāts sasniegts ķīmijā — 53,2%.
No 26. jūnija tiek izsniegti pamatizglītības centralizēto eksāmenu sertifikāti, savukārt no 3. jūlija — pieejami vispārējās vidējās izglītības centralizēto eksāmenu sertifikāti.
Šogad pamatizglītībā novērtēti 47 647 centralizēto eksāmenu un monitoringa darbi, vidējā izglītībā - 74 646 centralizēto eksāmenu darbi.
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