Pludmales volejbola pasaules tūres "Futures" sērijas turnīrā Jūrmalā triumfēja Tīna Graudiņa/Anastasija Samoilova un Edgars Točs/Gustavs Auziņš.
Lai cik tas dīvaini būtu, bet pasaules čempionēm Graudiņai/Samoilovai mājās šis bija pirmais panākums pasaules tūres sacensībās, šoreiz gan zemākajā – trešā līmeņa jeb "Futures" turnīrā. Viegli titulētajam Latvijas duetam gan neklājās, jo gan pusfinālā pret igaunietēm Evu Kuivonenu/Līsu Jirgensoni, kurām pērn zaudēja ceturtdaļfinālā, gan finālā pret dānietēm Klāru Vindelefu/Astrīdu Mellemēli, pirmajā setā zaudēts, tomēr nākamajos divos pārliecinošs sniegums un uzvara abās spēlēs ar 2:1. "Pretinieces mums nav pazīstamas, tāpēc paiet laiciņš, līdz saprotam viņu spēles stilu. Turklāt dānietes finālā ļoti labi servēja," iešūpošanos spēļu sākumā skaidroja Graudiņa.
Vīru sacensībās otro gadu pēc kārtas finālā latviešu duelis, šoreiz Točam/Auziņam ar 2:1 pārspējot pērnā gada Latvijas čempionus un šī turnīra galvenos favorītus Ardi Bedrīti/Artūru Rinkeviču. "Pirms turnīra solīju, ja parādīsim kaut pusi no snieguma, ko rādām treniņos, tad būs labi. Finālā beidzot to izdevās parādīt, bet līdz tam mocījāmies," atzina pieredzējušais Točs.
Mazāk prieka nedēļas nogalē bija klasiskajā volejbolā, kur Eiropas līgā Latvijas vīru izlase Matuzinjušā piedzīvoja divus zaudējumus – 1:3 (25:21, 22:25, 19:25, 22:25) pret Melnkalni un 1:3 (19:25, 25:20, 23:25, 18:25) pret sabraukuma mājinieci Portugāli. Kopējā turnīra tabulā Latvija pēc otrā sabraukuma no pirmās vietas noslīdējusi uz 13. pozīciju ar mazām izredzēm tikt finālčetriniekā.
Nedaudz labāk veicās Latvijas dāmām, kuras Ļubļanā vispirms ar 3:0 (25:17, 25:21, 25:18) uzvarēja Izraēlu, bet sīvā cīņā ar 0:3 (36:38, 23:25, 18:25) zaudēja mājiniecēm slovēnietēm. Pirmais sets ilga 47 minūtes un tas bijis garākais Latvijas dāmu volejbola izlases vēsturē. Pēc diviem sabraukumiem Latvijas volejbolistes kopējā tabulā ar vienu uzvaru trīs spēlēs ieņem 16. vietu. Šonedēļ Latvijas vīri spēlēs Norvēģijā, bet dāmas Igaunijā.
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