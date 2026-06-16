ASV un Izraēlas kopīgā militārā kampaņa pret Irānu ir izglābusi Izraēlu no Irānas radītiem "kodoliznīcības" draudiem, pirmdien paziņoja Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu.
Netanjahu savos pirmajos publiskajos izteikumos, kopš ASV un Irāna pirmdienas rītā paziņoja par panāktu vienošanos par kara izbeigšanu, arī sacīja, ka Izraēlas karaspēks paliks Libānā, Gazas joslā un Sīrijā "tik lgi, cik nepieciešams".
Netanjahu, kurš ir kritizēts par viņa īstenoto karu un nespēju ietekmēt Vašingtonas sarunas par tā izbeigšanu, televīzijas pārraidītā preses konferencē mēģināja uzsvērt šīs militārās kampaņas galvenos sasniegumus.
"Vissvarīgākais ir tas, ka mēs izglābām Izraēlas valsti no kodoliznīcības draudiem," sacīja Netanjahu.
"Ko tas nozīmētu? Tas nozīmētu, ka miljoniem Izraēlas pilsoņu (..) būtu pakļauti briesmīgiem masveidīgas nāves draudiem.. Mēs esam par [vairākiem] gadiem aizkavējuši šos Izraēlas iedzīvotāju iznīcināšanas draudus," sacīja Netanjahu.
Viņš solīja, ka Irānai nekad nebūs ļauts iegūt kodolieročus neatkarīgi no jebkādas vienošanās nosacījumiem.
"Ar vienošanos vai bez tās Irānai nebūs kodolieroču. Ne šodien un ne rīt," sacīja Netanjahu, piebilstot, ka ASV un Izraēlas kampaņā ir trāpīts "katram iespējamam infrastruktūras mērķim" Irānā.
"Es nepavisam nekļūdījos.. Mēs teicām, ka gribam likvidēt eksistenciālus draudus mums; pirmkārt, kodoldraudus - un mēs to izdarījām; otrkārt, raķešu draudus - un mēs to izdarījām."
Uzskaitot operācijas sasniegumus, Netanjahu sacīja: "Mēs neitralizējām viņu kodolzinātniekus, nocirtām galvas terora režīma līderiem, sagrāvām kodolobjektus, iznīcinājām raķetes, un iznīcinājām lielāko daļu fabriku, kas ražoja raķetes."
Aptauja
Kāds, jūsuprāt, ir ASV stratēģiskais mērķis Irānā?
Venss: Vienošanās ar Irānu paredz kodolinspekciju atsākšanu
Saskaņā ar vienošanos, kas panākta starp ASV un Irānu, Teherāna atļaus valstī atgriezties starptautiskajiem kodolinspektoriem, pirmdien paziņojis Savienoto Valstu viceprezidents Džeimss Deivids Venss.
Intervijā televīzijas kanālam NBC Venss piebilda, ka viens no svarīgākajiem vienošanās elementiem ir sadarbība starp Starptautisko Atomenerģijas aģentūru (IAEA), ASV un Irānu, lai likvidētu Teherānas augsti bagātinātā urāna krājumus.
Viņš norādīja, ka saprašanās memorandā tas esot ļoti nepārprotami formulēts.
Venss arī paziņoja, ka vienošanās teksts tiks publicēts pēc tās parakstīšanas, kas paredzēta piektdien Ženēvā.
ASV viceprezidents piebilda, ka vēl esot jāatrisina daži tehniski jautājumi, kas pamatā attiecas uz vienošanās ieviešanu, nevis uz pašu tās tekstu.
Piektdien varētu tikt saskaņots arī kodolinspekciju atsākšanas datums.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu