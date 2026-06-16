Militārā policija aizvadītās nedēļas nogalē pieķērusi iereibušu personu par drona nelikumīgu lidināšanu pie Rīgas pils.
Nacionālajos bruņotajos spēkos (NBS) aģentūra LETA noskaidroja, ka sestdien dronu lidojumu lieguma zonā konstatēts nesaskaņots bezpilota lidaparāta lidojums. Militārās policijas amatpersonas identificēja bezpilota lidaparāta pilotu un sāka normatīvajos aktos paredzētās procesuālās darbības.
Aģentūra LETA novēroja, ka drona pilots sēdēja uz soliņa pie Daugavas 11. novembra krastmalā, netālu no Lielā Kristapa statujas. Viņu aizturēja divi Militārās policijas darbinieki.
Notikuma vietā aizpildīta lidojuma datu un pilota informācijas veidlapa, saņemts personas paskaidrojums un sniegta informācija par bezpilota lidaparātu ekspluatācijas ierobežojumiem un piemērojamo normatīvo regulējumu.
NBS norāda, ka konkrētajā vietā ir izvietota informatīva zīme par bezpilota lidaparātu lidojumu lieguma zonas esamību.
Saskaņā ar likumu par lidojumu ar bezpilota gaisa kuģi, neievērojot attiecīgajā ģeogrāfiskajā zonā noteiktās prasības, fiziskajai personai var piemērot brīdinājumu vai naudas sodu līdz 725 eiro.
Par soda apmēru konkrētā gadījumā vēl nav izlemts. Lēmums par administratīvā pārkāpuma procesā piemērojamo soda apmēru tiek pieņemts, izvērtējot visus lietas faktiskos un tiesiskos apstākļus, tostarp pārkāpuma raksturu, personas personību, mantisko stāvokli, kā arī atbildību mīkstinošos un pastiprinošos apstākļus.
Militārās policijas darbiniekiem notikuma vietā radās aizdomas par personas atrašanos alkohola reibumā, tādēļ piesaistīta arī pašvaldības policijas ekipāža.
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