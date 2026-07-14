Sociālajos medijos plašu uzmanību izpelnījies video, kurā it kā redzams incidents Krievijas karavīru mācību laikā, kad ložmetējs, kas paredzēts izmantošanai no helikoptera, tiek testēts kā zemes ierocis un kļūst nekontrolējams. Kā vēsta žurnāls "Newsweek", video līdz pirmdienai bija noskatīts vismaz 16 miljonus reižu.
Pašlaik nav noskaidrots ne notikuma laiks, ne vieta.
Video redzams četrstobru 12,7 milimetru ložmetējs JakB-12,7, kas sākotnēji izstrādāts uzstādīšanai padomju kaujas helikopterā Mi-24. Video redzamo mācību laikā ierocis bija piestiprināts pie zemes statīva.
Pēc šāviena izdarīšanas ložmetējs atbrīvojās no stiprinājuma un sāka nekontrolēti griezties, raidot šāvienus uz visām pusēm. Redzams, ka viens karavīrs paspēj atlēkt malā, bet cits, pieskaroties ieroča stobram, iespējams, gūst rokas apdegumu. Par iespējamajiem cietušajiem oficiāla informācija nav publiskota.
Militārie eksperti sociālajos medijos pieļauj, ka incidents varētu būt noticis mācību laikā, kurās izmantota mobilā pretgaisa aizsardzības vienība. Viņi skaidro, ka JakB-12,7 ir paredzēts izmantošanai uz helikoptera, kura konstrukcija absorbē spēcīgo atsitienu. Pēc ekspertu domām, uz vienkārša zemes stiprinājuma šāds ierocis var kļūt grūti kontrolējams, ja tā uzstādīšana nav veikta atbilstoši tehniskajām prasībām.
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KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
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