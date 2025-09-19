Polijas aizsardzības ministrs Vladislavs Kosiņaks-Kamišs ceturtdien ieradies Kijivā, kur cita starpā lūgs Ukrainas atbalstu pretdronu kaujas spēju attīstīšanā.
Naktī uz 10. septembri Polijas gaisa telpā ielidoja vismaz 19 Krievijas droni, un tie, kas radīja draudus iedzīvotājiem, tika notriekti.
Kaut arī Polijā un citās NATO valstīs Krievijas droni ielidojuši arī agrāk, dronu ielidošana tik lielā skaitā nebija pieredzēta.
Tā arī bija pirmā reize, kad virs kādas NATO valsts ielidojušie krievu droni tiek notriekti.
Krievijas-Ukrainas kara gaitā aizsardzības un uzbrukuma vajadzībām izmantotie droni ieņēmuši svarīgu lomu kaujaslaukā, mainot karošanas veidu, un daudzas valstis tagad vēlas apgūt šo jauno un strauji attīstījušos kaujas tehnoloģiju.
"Mēs parakstīsim vienošanos ne tikai par sadarbību starp [aizsardzības] ministrijām, bet arī par spēju apgūšanu attiecībā uz dronu izmantošanu," Polijas Aizsardzības ministrijas tīmekļa vietnē publicētajos komentāros pauda Kosiņaks-Kamišs.
Krievijas armija naktī uz ceturtdienu uzbrukusi Ukrainai ar 75 droniem, 48 no tiem ukraiņu karavīri notriekuši, pavēstīja Ukrainas Gaisa spēki.
Krievu dronu uzlidojuma laikā lauku mājai Polijā, visticamāk, trāpīja Rietumu raķete
Lauku mājai netālu no Vlodavas naktī, kad Polijas gaisa telpā ielauzās Krievijas droni, visticamāk, trāpīja raķete, ko izšāva Rietumu iznīcinātājs, ceturtdien paziņojis Polijas izlūkdienests.
"Viss norāda uz to, ka tā bija raķete, ko izšāva mūsu lidmašīna, aizstāvot Poliju," paziņoja izlūkdienestu koordinators Tomašs Semoņaks. Tomēr viņš uzsvēra, ka ir svarīgi sagaidīt izmeklēšanas rezultātu.
Sākotnēji tika uzskatīts, ka lauku mājai, kas atrodas aptuveni 15 kilometrus no Baltkrievijas robežas, trāpīja atlūzas no Krievijas drona, ko notrieca Polijas pretgaisa aizsardzība. Neviens cilvēks šajā incidentā necieta, bet tā bija dramatiskākā epizode notikumos naktī no 9. uz 10.septembri.
ASV apstiprina prettanku raķešu pārdošanu Polijai 780 miljonu dolāru vērtībā
ASV ceturtdien paziņoja, ka apstiprina prettanku raķešu "Javelin" un to palaišanas vienību 780 miljonu ASV dolāru vērtībā pārdošanu Polijai, kas robežojas ar Krieviju un Ukrainu.
"Šī ierosinātā pārdošana atbalstīs ASV ārpolitiku un nacionālo drošību, uzlabojot NATO valsts drošību, kas ir spēks politiskai un ekonomiskai stabilitātei Eiropā," paziņoja ASV Aizsardzības drošības sadarbības aģentūra (DSCA).
ASV Valsts departaments apstiprināja iespējamo pārdošanu Polijai, un DSCA par to informēja ASV Kongresu, kuram vēl jāapstiprina šis darījums.
Polija ir svarīga Ukrainas partnere, kopš Krievija 2022. gada februārī sāka pilna mēroga iebrukumu Ukrainā.
Baidoties no Krievijas radītiem draudiem, Polija vairākus gadus ir strauji modernizējusi savu armiju, parakstot vairākus ieroču kontraktus galvenokārt ar ASV un Dienvidkoreju.
Polija jau ir ieplānojusi militāros izdevumus 4,7% no IKP apmērā šogad, un tai ir mērķis nākamgad palielināt šos izdevumus.
