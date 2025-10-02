Krievijas dronu uzbrukuma rezultātā Odesas daļa palikusi bez elektrības un ūdens, izcēlies liels ugunsgrēks. Uzbrukums notika naktī uz ceturtdienu, ap plkst. 3, kad pilsētai un tuvākajam reģionam uzbruka 20 droni “Shahed”, daži trāpīja enerģētikas objektos, ziņo vietējie “Telegram” kanāli.
Iedzīvotāji saskaras ar plašiem traucējumiem infrastruktūrā, savukārt avārijas dienesti strādā, lai novērstu bojājumus un atjaunotu piegādi.
Vienlaikus Ukrainas armijas ģenerālštābs ziņo, ka kopš Krievijas atkārtotā iebrukuma sākuma 2022. gada februārī Krievijas karaspēks Ukrainā zaudējis vairāk nekā 1,1 miljonu karavīru un ievērojamu skaitu militārās tehnikas, tostarp tankus, bruņutransportierus, lidmašīnas un bezpilota lidaparātus. Diennakts laikā iznīcināti 980 iebrucēji, liecina jaunākie ģenerālštāba dati.
Tajā pašā laikā Krievijas okupētajā Nova Kahovkā, Hersonas apgabalā, ukraiņu drona triecienā nogalināts marionešu padomes vadītājs Volodimirs Leontjevs. Iepriekš Leontjevs bija iesaistīts sadarbībā ar okupantiem un aizdomās turēts vairākos nolaupīšanas gadījumos, tostarp vietējo amatpersonu un žurnālista nolaupīšanā. Viņš tika ievainots drona “Vampire” triecienā un smagā stāvoklī nogādāts slimnīcā, kur gāja bojā no gūtajām traumām.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
