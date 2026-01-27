Turpinās ass konflikts starp atbildīgajām ministrijām un divām Latvijas pašvaldībām par vēja parku attīstību. Pirmdien Bauskas un Preiļu novadu vadītāji Rīgā tikās ar ministriem, lai meklētu kompromisu, taču abas puses palika pie sava viedokļa. Viss liecina, ka galīgo lēmumu šajā strīdā pieņems Satversmes tiesa, vēsta 360TV Ziņas.
Strīda pamatā ir Bauskas un Preiļu novadu noteiktie stingrie ierobežojumi vēja parku būvniecībai. Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) uzskata, ka šie aizliegumi ir nepamatoti un kavē valsts enerģētisko neatkarību. Pirms divām nedēļām ministrs izdeva rīkojumu daļēji apturēt abu novadu teritorijas plānojumus.
Vietvaras norāda, ka aizstāv iedzīvotāju intereses, jo valsts nav spējusi izstrādāt skaidrus un saprotamus kritērijus vēja turbīnu izvietošanai. Bauskas novads jau ir vērsies Satversmes tiesā, lai apstrīdētu ministra rīkojumu.
Aivars Mačeks, Bauskas novada domes priekšsēdētājs: "Pēc šīs dienas sarunas man radās iespaids, ka mēs neizprotam, kāds ir mūsu mērķis un sasniedzamie rādītāji. Es ceru, ka mums to palīdzēs atrisināt Satversmes tiesa."
Gints Kaminskis, Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdētājs: "Kurš gan vēl, ja ne pašvaldība, aizstāvēs savus iedzīvotājus kā pēdējā instance? Es aicinātu ministrijas izstrādāt kritērijus, negaidot tiesas lēmumu."
Ministri savukārt uzsver ekonomisko ieguvumu un likumdošanas prioritāti. Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Raimonds Čudars norāda: "Pašvaldība var noteikt aizliegumu tikai kā izņēmumu, pamatojot to ar objektīviem apstākļiem. Konkrētajā gadījumā šādu pamatojumu visai novada teritorijai nav."
Savukārt Klimata un enerģētikas ministrs Kaspars Melnis atzīst: "Vēja parki nav tikai turbīnas – tās ir investīcijas, jaunas darbavietas un vietējā ekonomika, piemēram, rūpnīcas, kas ražo infrastruktūras detaļas."
