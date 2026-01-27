Krievija sākusi izvest savus karavīrus un smago tehniku no savas bāzes Kamišli tuvumā Sīrijas ziemeļaustrumos, atsaucoties uz kurdu avotiem, ziņo aģentūra "Reuters".
Krievija bāzi Turcijas pierobežā izmantoja kopš 2019. gada. Kamišli iepriekš atradās kurdu autonomajā teritorijā, taču nesen to pārņēma Sīrijas valdības armija. Karavīru un ieroču izvešana sākta pagājušajā nedēļā. Paredzēts, ka daļa karavīru pārvietosies uz Krievijas Hmeimimas gaisa spēku bāzi Sīrijas rietumos, bet daļa atgriezīsies Krievijā. Pirmdien Kamišli lidostā plīvoja Krievijas karogi un uz skrejceļa stāvēja divas lidmašīnas ar Krievijas identifikācijas zīmēm. Kurdu mediji publicējuši video no bāzes, kurā redzams pamests inventārs pēc karavīru aiziešanas un Krievijas karogi, kas plīvo virs sakaru torņa. Bez jau pieminētās Hmeimimas bāzes Krievija vēl izmanto arī karaflotes atbalsta punktu Tartusas ostā.
Aptauja
Vai Vladimirs Putins varētu izmantot kodolieročus?
