Par valsts materiālo rezervju centralizētu administrēšanu turpmāk atbildēs SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs "Possessor"", par to lemts Ministru kabineta Krīzes vadības sēdē.
Ministru prezidente Evika Siliņa (JV) pēc sēdes žurnālistiem skaidroja, ka slēgtajā formātā apspriesti vairāki valstij būtiski jautājumi, īpašu uzmanību pievēršot tieši materiālo rezervju pārvaldībai. Panāktā vienošanās paredz, ka rezervju administrēšana tiks centralizēta, un šo funkciju uzņemsies "Possessor".
Premjere norādīja, ka mērķis ir izveidot caurskatāmu sistēmu, kas ļautu reāllaikā redzēt, kur atrodas konkrētās rezerves un kā notiek to pārvietošana. Pēc Siliņas teiktā, šāds risinājums darbotos līdzīgi piegādes izsekošanas lietotnēm. Vienlaikus iepirkumu veikšana, glabāšana un resursu plānošana arī turpmāk paliks nozaru ministriju pārziņā.
"Possessor" izveidots uz Privatizācijas aģentūras bāzes, uzņēmums pilnībā pieder Latvijas valstij, un tā kapitāldaļu turētāja ir Ekonomikas ministrija. Uzņēmuma stratēģiskais mērķis ir efektīvi pārvaldīt publiskos aktīvus, kā arī valsts attīstībai un drošībai nozīmīgus resursus un infrastruktūru.
Ministru kabineta Krīzes vadības sēde turpmāk kalpos kā galvenais formāts stratēģisku lēmumu pieņemšanai krīžu vadības un valsts apdraudējuma situācijās. Atkarībā no nepieciešamības tiks sasauktas gan sēdes drošības un aizsardzības plānošanas dokumentu izskatīšanai, gan mācību un gatavības pārbaudes sēdes, gan sanāksmes reālu krīžu risināšanai.
Krīzes vadības centrs darbu sāka 2025. gada 1. jūlijā, pakāpeniski pārņemot iepriekšējo krīzes vadības funkciju nodrošināšanu.
