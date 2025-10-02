Pasaulē bagātākā cilvēka Īlona Maska turība īslaicīgi pārsniegusi pustriljonu ASV dolāru (apmēram 426 miljardi eiro), vēstīja izdevums "Forbes".
"Tesla" un "SpaceX" vadītājs kļuva par pasaulē pirmo cilvēku, kura aktīvu vērtība pārsniegusi 500 miljardus dolāru, jo līdzās citiem sekmīgiem finanšu rādītājiem arī elektromobiļu ražošanas kompānijas "Tesla" akcijas cena pieauga pēc tam, kad pēdējā laikā bija sarukusi Maska neveiksmīgās darbības politikā dēļ.
54 gadus vecā uzņēmēja aktīvu vērtība trešdien sasniedza 500,1 miljarda dolāru atzīmi, bet pēc brīža noslīdēja līdz 499,1 miljardam dolāru, liecina "Forbes" rīka "Real-Time Billionaires" (Miljardieri reāllaikā) dati.
Pasaulē otrs turīgākais cilvēks ir tehnoloģiju kompānijas "Oracle" vadītājs Lerijs Elisons, kura aktīvu vērtība ir 350,7 miljardi dolāru. Trešajā vietā "Forbes" miljardieru sarakstā ir tehnoloģiju kompānijas "Meta" vadītājs Marks Zakerbergs, kura aktīvu vērtība ir 245,8 miljardi dolāru.
Pabeidzis Pensilvānijas Universitāti un pametis Stenforda universitāti, Masks savus pirmos miljonus nopelnīja, kad 1999. gadā pārdeva tiešsaistes publicēšanas programmatūras uzņēmumu ASV datoru ražotājam "Compaq" par vairāk nekā 300 miljoniem dolāru.
Viņa nākamais uzņēmums galu galā apvienojās ar "PayPal", un pēc aiziešanas no šīs kompānijas Dienvidāfrikā dzimušais tehnoloģiju uzņēmējs 2002. gadā nodibināja kosmosa raķešu uzņēmumu "SpaceX", bet 2004. gadā kļuva par elektrisko automobiļu ražotāja "Tesla" direktoru padomes priekšsēdētāju.
