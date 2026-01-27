Valmieras novadā kāds 1962. gadā dzimis vīrietis trīs reizes nodevis naudu vienam un tam pašam krāpniekam, informēja Valsts policijas Sabiedrisko attiecību nodaļas speciāliste Zane Vaskāne.
Pēc sākotnējās informācijas vīrietis saņēmis telefona zvanu no sievietes, kura uzdevusies par kurjera dienesta pārstāvi un paziņojusi par it kā gaidāmu sūtījumu. Identitātes "apstiprināšanai" vīrietis nosaucis savus personas datus un apstiprinājis darbības, izmantojot "Smart-ID" kodus.
Drīz pēc tam viņam piezvanījusi cita persona, kura uzdevusies par bankas juristi un apgalvojusi, ka iepriekšējais zvans bijis no krāpniekiem, savukārt banka palīdzēšot situāciju atrisināt.
Sarunas laikā vīrietim noformēts 8800 eiro ātrais kredīts,
un, sekojot krāpnieku norādēm, viņš visas darbības apstiprinājis ar "Smart-ID".
Krāpnieki vīrietim likuši izņemt naudu no konta un nodot to kurjeram, kurš it kā nogādāšot līdzekļus Latvijas Bankā. Papildus tam 3000 eiro bijis jāpārskaita uz ārvalstīs esošu bankas kontu, lai naudu it kā pasargātu no krāpniekiem.
Pēc dažām dienām vīrietis saņēmis ziņu, ka banka esot bloķējusi viņa maksājumu karti. Tā pati persona, kas iepriekš uzdevās par bankas juristi, norādījusi doties uz banku un skaidrot, ka nauda nepieciešama remontdarbiem un citām personiskām vajadzībām, tādējādi panākot kartes atbloķēšanu.
Vēlāk vīrietim piezvanījusi persona, kura uzdevusies par policijas darbinieku, apgalvojot, ka bankā, iespējams, strādā krāpnieks. Šī persona arī norādījusi, ka vīrietis tiek novērots ar videokameru un ka bankā sniedzamais paskaidrojums jāsaka tieši tā, kā iepriekš norādījusi viltus juriste.
Kopumā notikušas trīs tikšanās ar vienu un to pašu kurjeru, kuru laikā vīrietis nodevis skaidru naudu 7200 eiro apmērā. Visas ar šo gadījumu saistītās personas ar cietušo sazinājušās krievu valodā. Precīzs nodarīto zaudējumu apmērs pašlaik vēl tiek noskaidrots, informēja Vaskāne.
