ASV mediji otrdien apgalvoja, ka pretrunīgi vērtētais ASV robežpatruļu komandieris Gregorijs Bovino, kura līdzstrādniekus vaino neattaisnotā agresivitātē un divu cilvēku nogalināšanā Minesotas štata Mineapolē, drīzumā atvaļināsies no dienesta.
Pirms tam lēsa, ka Bovino varētu atgriezties savā iepriekšējā darba vietā uz ASV un Meksikas robežas Kalifornijas štatā. Vairāki avoti žurnālistiem atklājuši, ka ASV prezidents Donalds Tramps licis viņu atsaukt no Mineapoles un vietā nosūtīt ASV robežpolitikas pārraugu Tomu Homanu. Homans pārraudzīja nelegālo imigrantu deportācijas ASV demokrātu prezidenta Baraka Obamas laikā. Viņu vērtē kā apdomīgāku un mērenāku. "Toms ir stingrs, bet taisnīgs. Viņš atskaitīsies tieši man," šajā sakarā savā platformā "Truth Social" ierakstījis Tramps.
Komentētāji atzīmē, ka, redzot lietu attīstību Mineapolē, Tramps mīkstinājis savu retoriku un vairs nav tik kareivīgs. ASV prezidents ir neapmierināts ar to, kā padotie mēģināja tikt galā ar šo krīzi. Spēka struktūru amatpersonu apgalvojumi, ka nošautais Alekss Preti bijis "potenciāls terorists", kurš vicinājies ar ieroci, pārāk uzkrītoši nesaskan ar to, kas redzams daudzu liecinieku uzņemtajos videokadros.
Kādi ir Donalda Trampa mērķi attiecībā uz Krieviju un Ukrainu?
