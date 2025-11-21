EP pieņēmis nostāju par Eiropas Komisijas priekšlikumu grozīt ES Klimata aktu, nosakot jaunu, saistošu ES klimata starpposma mērķrādītāju 2040. gadam – samazināt siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijas par 90% salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni.
Deputāti uzskata, ka zaļā pārkārtošanās un ES konkurētspējas uzlabošana ir savstarpēji saistītas. Tāpēc viņi piekrīt Eiropas Komisijas priekšlikumam padarīt klimata mērķu sasniegšanu elastīgāku. Vienlaikus Parlaments vēlas, lai Eiropas Komisija ik pēc diviem gadiem novērtētu progresu starpposma mērķu sasniegšanā, ņemot vērā jaunākos zinātniskos datus, tehnoloģisko attīstību un ES starptautisko konkurētspēju. Šajos izvērtējumos būtu jāņem vērā arī enerģijas cenas un to ietekme uz uzņēmumiem un mājsaimniecībām. Balstoties uz šiem datiem, Eiropas Komisija vajadzības gadījumā ierosinātu grozījumus ES Klimata aktā. Tie varētu ietvert 2040. gada mērķa grozīšanu vai papildu atbalsta pasākumus.
Eiropas Klimata akts nosaka, ka mērķis sasniegt klimata neitralitāti līdz 2050. gadam ir juridiski saistošs pienākums visām ES dalībvalstīm. Tas arī nosaka juridiski saistošu mērķi ES samazināt siltumnīcefekta gāzu neto emisijas vismaz par 55% līdz 2030. gadam salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni. Iepriekš noteiktie klimata mērķi līdz 2040. gadam bija būtiski, lai ES varētu izpildīt starptautiskās klimata saistības, kas iekļautas arī 30. ANO klimata konferences darba kārtībā. Tā notika no 10. līdz 21. novembrim Brazīlijā, Belēmas pilsētā, piedaloties arī EP delegācijai. Kopumā EP atbalstītais grozījumu priekšlikums ES klimata mērķus neatceļ, taču paredz elastīgākus noteiktu rādītāju ieviešanas termiņus un papildu finanšu instrumentus. Piemēram, EP atbalstījis dalībvalstu priekšlikumu no 2027. uz 2028. gadu pagarināt pasākumu ieviešanu CO2 emisijām, ko rada ēkas apkure un transporta nozare, vadoties pēc principa – klimata mērķi jāsasniedz pieejamo instrumentu ietvaros un ar pēc iespējas mazākām izmaksām.
Publikācija tapusi sadarbībā ar Eiropas Parlamenta biroju Rīgā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu