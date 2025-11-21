"Eiropā katru rītu mostamies ar ziņu virsrakstiem, kas atgādina, cik trausla patiesībā ir demokrātija: karš mūsu kontinentā turpinās, ģeopolitiskais spiediens turpina pieaugt, un brīvības, kuras mēs uzskatījām par pastāvīgām, arvien vairāk nonāk krustugunīs. Dezinformācija turpina sagrozīt mūsu kopīgo realitāti, un visvairāk bažas rada tas, ka arvien vairāk cilvēku jautā – vai demokrātija joprojām darbojas, vai ir vērts iet balsot, vai demokrātija ir kopīgo pūļu vērta," atklājot pirmo ES Parlamentārās demokrātijas forumu pagājušajā nedēļā, klātesošos vairāk nekā 600 dalībniekus no 22 valstīm uzrunāja EP priekšsēdētāja Roberta Metsola.
Šiem un citiem retoriskajiem jautājumiem, kas arvien vairāk izskan ES iedzīvotāju vidū, viņa devusi arī atbildes – EP forums izveidots kā kopīga telpa demokrātijas atkārtotai izvērtēšanai un stiprināšanai, un tagad tā ir misija, kas vēl nekad iepriekš neesot bijusi tik steidzama. Vispirms jau EP kopā ar ES un nacionālajos parlamentos ievēlētajiem pārstāvjiem kopīgi jāpierāda, ka Eiropas demokrātiskais ceļš joprojām dod labumu cilvēkiem un attaisno iedzīvotāju cerības.
Atjaunot sabiedrības ticību demokrātijai nozīmējot arī efektīvu cīņu pret ārvalstu iejaukšanos un dezinformāciju. Cīņu pret viltus ziņām, kas kurina dusmas ES iedzīvotājos, šķeļ demokrātijas un vājina sabiedrības uzticēšanos vēlēšanām, savu valstu valdībām un iestādēm. Tādēļ, lai stiprinātu ES iedzīvotāju kolektīvo noturību, izveidota Eiropas Demokrātijas vairoga īpaša komiteja, EP arī atbalstījis Eiropas Komisijas iesniegtos priekšlikumus aizsargāt neatkarīgos plašsaziņas līdzekļus, atbalstīt pilsonisko sabiedrību un stiprināt ES iestādes.
"Kopā ar kolēģiem no šī EP esam izvirzījuši par savu misiju pārraut tā sauktos Briseles un Strasbūras burbuļus un tuvināt Eiropu cilvēkiem, kurus mēs pārstāvam. ES ir nepieciešams vairāk cilvēku, kuri ne tikai piedalās vēlēšanās, bet arī paši kandidē uz amatiem un palīdz veidot mūsu Eiropu," uzsvēra Roberta Metsola.
Publikācija tapusi sadarbībā ar Eiropas Parlamenta biroju Rīgā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu