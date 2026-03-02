ASV iznīcinātājus kļūdas dēļ notriekusi Kuveitas pretgaisa aizsardzība; piloti palikuši dzīvi

Trīs ASV armijas iznīcinātājus svētdienas vakarā notrieca Kuveitas pretgaisa aizsardzība, paziņoja ASV Centrālā pavēlniecība (CENTCOM), norādot, ka incidents notika aktīvas kaujas laikā saistībā ar Irānas uzbrukumiem.
"Trīs ASV iznīcinātāji "F-15E Strike Eagle", kas lidoja, atbalstot operāciju "Epic Fury", nogāzās virs Kuveitas, acīmredzot, savējo apšaudes incidenta dēļ. Aktīvas kaujas laikā, kas ietvēra Irānas lidmašīnu, ballistisko raķešu un dronu uzbrukumus, Kuveitas pretgaisa aizsardzība kļūdaini notrieca ASV gaisa spēku iznīcinātājus," pirmdien paziņoja CENTCOM, piebilstot, ka visi seši apkalpes locekļi katapultējās un ir drošībā.
"Kuveita ir atzinusi šo incidentu, un mēs esam pateicīgi par Kuveitas aizsardzības spēku centieniem un atbalstu šajā notiekošajā operācijā,"
tā piebilda.
Kā vēstīts, Kuveitas Aizsardzības ministrija paziņoja, ka pirmdienas rītā Kuveitā avarējušas vairākas amerikāņu kara lidmašīnas, bet to apkalpes izdzīvojušas.
"Varas iestādes nekavējoties uzsāka meklēšanas un glābšanas operācijas, evakuējot apkalpes locekļus un nogādājot tos slimnīcā medicīniskai izmeklēšanai un ārstēšanai. Viņu stāvoklis ir stabils," teikts ministrijas paziņojumā.
Irānas armija pirmdien paziņoja, ka veikusi triecienus ASV Ali Al Salema aviobāzei Kuveitā, kā arī kuģiem Indijas okeānā.
"Armijas sauszemes un jūras spēku raķešu vienības, kas darbojas no dažādām vietām, pēdējās stundās veica triecienus ASV Ali Al Salema gaisa spēku bāzei Kuveitā, kā arī ienaidnieka kuģiem Indijas okeāna ziemeļos," teikts armijas paziņojumā.
Tā piebilda, ka uzbrukumos tika izmantotas 15 spārnotās raķetes.
Saistībā ar Irānas uzbrukumiem "QatarEnergy" aptur LNG ražošanu
Kataras valsts enerģētikas uzņēmums "QatarEnergy" pirmdien paziņoja, ka ir apturējis sašķidrinātās dabasgāzes (LNG) ražošanu pēc tam, kad Irānas droni uzbruka iekārtām divās tā rūpnīcās.
Pēc Kataras Aizsardzības ministrijas ziņām, viens Irānas drons uzbrucis ražotnei Raslafānā, bet vēl viens - ražotnei Mesaīdā.
Netiek ziņots par postījumiem vai cietušajiem.
Katara ir viena no lielākajām LNG ražotājām pasaulē.
Libānas valdība aizliedz grupējuma "Hizbollah" militāro darbību un liek tam nodot ieročus valstij
Libānas valdība nolēmusi "nekavējoties aizliegt" Teherānas atbalstītā kaujinieku grupējuma "Hizbollah" militāro un drošības darbību un uzlikusi grupējumam par pienākumu nodot savus ieročus valstij, pirmdien paziņoja Libānas premjerministrs Navafs Salams.
Pēc valdības ārkārtas sēdes Salams teica, ka "Libānas valsts paziņo par savu absolūtu un nepārprotamu noraidījumu jebkādām militārām vai drošības darbībām, kas veiktas no Libānas teritorijas ārpus tās likumīgo institūciju ietvariem".