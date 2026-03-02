Overcast 3.2 °C
#irāna #izraēla #karš

ASV iznīcinātājus kļūdas dēļ notriekusi Kuveitas pretgaisa aizsardzība; piloti palikuši dzīvi

LETA / Latvijas Mediji
2026. gada 02. marts, 14:21
ASV iznīcinātājus kļūdas dēļ notriekusi Kuveitas pretgaisa aizsardzība.
Trīs ASV armijas iznīcinātājus svētdienas vakarā notrieca Kuveitas pretgaisa aizsardzība, paziņoja ASV Centrālā pavēlniecība (CENTCOM), norādot, ka incidents notika aktīvas kaujas laikā saistībā ar Irānas uzbrukumiem.

"Trīs ASV iznīcinātāji "F-15E Strike Eagle", kas lidoja, atbalstot operāciju "Epic Fury", nogāzās virs Kuveitas, acīmredzot, savējo apšaudes incidenta dēļ. Aktīvas kaujas laikā, kas ietvēra Irānas lidmašīnu, ballistisko raķešu un dronu uzbrukumus, Kuveitas pretgaisa aizsardzība kļūdaini notrieca ASV gaisa spēku iznīcinātājus," pirmdien paziņoja CENTCOM, piebilstot, ka visi seši apkalpes locekļi katapultējās un ir drošībā.

"Kuveita ir atzinusi šo incidentu, un mēs esam pateicīgi par Kuveitas aizsardzības spēku centieniem un atbalstu šajā notiekošajā operācijā," 

tā piebilda.

Kā vēstīts, Kuveitas Aizsardzības ministrija paziņoja, ka pirmdienas rītā Kuveitā avarējušas vairākas amerikāņu kara lidmašīnas, bet to apkalpes izdzīvojušas.

"Varas iestādes nekavējoties uzsāka meklēšanas un glābšanas operācijas, evakuējot apkalpes locekļus un nogādājot tos slimnīcā medicīniskai izmeklēšanai un ārstēšanai. Viņu stāvoklis ir stabils," teikts ministrijas paziņojumā.

Irānas armija pirmdien paziņoja, ka veikusi triecienus ASV Ali Al Salema aviobāzei Kuveitā, kā arī kuģiem Indijas okeānā.

"Armijas sauszemes un jūras spēku raķešu vienības, kas darbojas no dažādām vietām, pēdējās stundās veica triecienus ASV Ali Al Salema gaisa spēku bāzei Kuveitā, kā arī ienaidnieka kuģiem Indijas okeāna ziemeļos," teikts armijas paziņojumā.

Tā piebilda, ka uzbrukumos tika izmantotas 15 spārnotās raķetes.

Saistībā ar Irānas uzbrukumiem "QatarEnergy" aptur LNG ražošanu

Kataras valsts enerģētikas uzņēmums "QatarEnergy" pirmdien paziņoja, ka ir apturējis sašķidrinātās dabasgāzes (LNG) ražošanu pēc tam, kad Irānas droni uzbruka iekārtām divās tā rūpnīcās.

Pēc Kataras Aizsardzības ministrijas ziņām, viens Irānas drons uzbrucis ražotnei Raslafānā, bet vēl viens - ražotnei Mesaīdā.

Netiek ziņots par postījumiem vai cietušajiem.

Katara ir viena no lielākajām LNG ražotājām pasaulē.

Libānas valdība aizliedz grupējuma "Hizbollah" militāro darbību un liek tam nodot ieročus valstij

Libānas valdība nolēmusi "nekavējoties aizliegt" Teherānas atbalstītā kaujinieku grupējuma "Hizbollah" militāro un drošības darbību un uzlikusi grupējumam par pienākumu nodot savus ieročus valstij, pirmdien paziņoja Libānas premjerministrs Navafs Salams.

Pēc valdības ārkārtas sēdes Salams teica, ka "Libānas valsts paziņo par savu absolūtu un nepārprotamu noraidījumu jebkādām militārām vai drošības darbībām, kas veiktas no Libānas teritorijas ārpus tās likumīgo institūciju ietvariem".

"Tādēļ ir nepieciešams, ka nekavējoties tiek aizliegtas visas "Hizbollah" drošības un militārās darbības, uzskatot tās par nelikumīgām, un tam tiek uzlikts pienākums nodot ieročus," teica Libānas premjerministrs.

Pirmdien Salams pavēlēja militārajām un drošības iestādēm veikt "tūlītējus pasākumus", lai īstenotu valdības lēmumu un novērstu "jebkādas militāras operācijas vai raķešu vai bezpilota lidaparātu palaišanu no Libānas teritorijas".

Valdība līdz šim nepieredzētu lēmumu pret "Hizbollah", kas ir pārstāvēts gan valdībā, gan parlamentā, pieņēma dažas stundas pēc tam, kad Irānas atbalstītais grupējums paziņoja, ka pirmdienas rītā ir palaidis raķetes un bezpilota lidaparātus uz Izraēlu, atriebjoties par Irānas augstākā līdera Ali Hamenei nogalināšanu ASV un Izraēlas uzbrukumos sestdien.

Pēc tam Izraēla veica intensīvus uzbrukumus Beirūtai un desmitiem ciematu Libānas dienvidos, nogalinot vismaz 31 cilvēku un ievainojot vismaz 149, liecina Veselības ministrijas dati.

Pagājušā gada augustā Libānas valdība nolēma pakāpeniski atbruņot grupējumu pēc gadu ilga kara ar Izraēlu, kas beidzās ar 2024. gada novembra pamieru.

Taču pamiera līgums neatturēja Izraēlu no turpmākiem uzbrukumiem mērķiem, kas, pēc tās teiktā, bija saistīti ar "Hizbollah", kuru tā apsūdzēja mēģinājumos atkārtoti apbruņoties.

Pamieru uzrauga komiteja, kurā apvienojušās Libāna, Izraēla, ASV, Francija un ANO miera uzturētāji.

Pirmdien Salams aicināja ASV un Franciju, kas garantē pamieru, "iegūt skaidru un galīgu apņemšanos no Izraēlas puses pārtraukt visus uzbrukumus visai Libānas teritorijai".

Viņš paziņoja par valdības "pilnīgu gatavību atsākt sarunas" ar Izraēlu "ar civiliedzīvotāju līdzdalību un starptautiskā aizbildniecībā".

