Irānas Revolucionārā gvarde pirmdien paziņoja, ka tā ir veikusi raķešu triecienus Izraēlas valdības kompleksam Telavivā, kā arī drošības un militārajiem centriem Haifā un Jeruzalemes austrumiem.
"Starp šā desmitā viļņa mērķiem bija mērķtiecīgs trieciens pa cionistu režīma valdības kompleksu Telavivā, uzbrukumi militārajiem un drošības centriem Haifā, kā arī trieciens austrumu Jeruzalemē," teikts gvardes paziņojumā, ko pārraidīja valsts televīzija.
Tajā teikts, ka uzbrukumā tika izmantotas ballistiskās raķetes "Kheibar".
Kuveitā avarējušas vairākas ASV kara lidmašīnas
Pirmdienas rītā Kuveitā avarējušas vairākas amerikāņu kara lidmašīnas, bet to apkalpes izdzīvojušas, paziņoja Kuveitas Aizsardzības ministrija.
"Šorīt avarēja vairākas ASV kara lidmašīnas. Apstiprinām, ka visi apkalpes locekļi izdzīvoja," paziņoja Aizsardzības ministrijas preses pārstāvis, piebilstot, ka notikušā cēlonis tiek izmeklēts.
"Varas iestādes nekavējoties uzsāka meklēšanas un glābšanas operācijas, evakuējot apkalpes locekļus un nogādājot tos slimnīcā medicīniskai izmeklēšanai un ārstēšanai. Viņu stāvoklis ir stabils," teikts ministrijas paziņojumā.
Irānas armija pirmdien paziņoja, ka veikusi triecienus ASV Ali Al Salema aviobāzei Kuveitā, kā arī kuģiem Indijas okeānā.
"Armijas sauszemes un jūras spēku raķešu vienības, kas darbojas no dažādām vietām, pēdējās stundās veica triecienus ASV Ali Al Salema gaisa spēku bāzei Kuveitā, kā arī ienaidnieka kuģiem Indijas okeāna ziemeļos," teikts armijas paziņojumā.
Tā piebilda, ka uzbrukumos tika izmantotas 15 spārnotās raķetes.
Pakistānā protestos pret Hamenei likvidāciju nogalināti vismaz 25 cilvēki
Pakistānā nedēļas nogalē vardarbīgos protestos pēc Irānas teokrātiskā režīma augstākā vadoņa ajatollas Ali Hamenei nāves nogalināti vismaz 25 cilvēki.
Demonstrācijas izcēlās vairākās lielākajās Pakistānas pilsētās, tostarp dienvidu lielpilsētā Karāči, kur daži protestētāji mēģināja iebrukt ASV diplomātiskajās ēkās.
AFP žurnālists bija liecinieks tam, kā simtiem Irānu atbalstošu protestētāju mēģināja iekļūt ASV konsulātā, izraisot sadursmes ar policiju.
Karāči policijas ķirurga birojs paziņoja par vismaz desmit bojāgājušajiem un vairāk nekā 70 ievainotajiem, bet aģentūras AFP rīcībā esošajā slimnīcas sarakstā ir norādīts, ka deviņi cilvēki miruši no šautām brūcēm.
Pakistānas ziemeļu Gilgitas-Baltistānas reģionā protestētāju un policijas sadursmēs tika nogalināti vismaz 13 cilvēki, paziņoja amatpersonas.
Septiņi cilvēki tika nogalināti Gilgitā, paziņoja glābšanas dienestu amatpersona, bet vēl seši cilvēki gāja bojā Skardu.
Varasiestādes ir noteikušas nakts komandantstundu.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu