Latvijas nacionālā aviokompānija "airBaltic" saistībā ar drošības situāciju Tuvajos Austrumos un reģionālās gaisa telpas ierobežojumiem ir pagarinājusi lidojumu atcelšanu uz un no Dubaijas un Telavivas, informēja lidsabiedrībā.
Visi "airBaltic" reisi uz un no Dubaijas ir atcelti līdz ceturtdienai, 5. martam, ieskaitot, kā arī piektdienas, 6. marta reiss no Dubaijas uz Rīgu, kam bija jāizlido pulksten 9.30.
Savukārt visi reisi uz un no Telavivas ir atcelti līdz pirmdienai, 9. martam.
Pasažieri tiek aicināti nedoties uz lidostu, kamēr lidojumu statuss nav apstiprināts.
Aviokompānijā informē, ka gadījumā, ja lidojums paredzēts minētajā laika periodā, pasažieriem tiks nodrošināta rezervācijas pārcelšana uz tuvāko pieejamo reisu vai arī iespēja pieprasīt biļetes naudas atmaksu vietnē "airBaltic.com".
Aviokompānijā uzsver, ka šī situācija rada nenoteiktību, tādēļ "airBaltic" ir gatava operatīvi rīkoties, tostarp pielāgot lidojumu grafiku un veikt papildu lidojumus, lai atbalstītu ietekmētos pasažierus, tiklīdz būs iespējams droši atsākt lidojumus.
Pasažieri, kuri biļetes iegādājušies tieši "airBaltic" mājaslapā, tiks informēti individuāli, tiklīdz būs pieejama papildu informācija. Ja biļete iegādāta ar ceļojumu aģentūras starpniecību, jāsazinās ar attiecīgo aģentūru.
Nepieciešamības gadījumā jāsazinās ar "airBaltic" zvanu centru pa tālruni +371 67 280 422.
Latvijas valstspiederīgie aicināti reģistrēties Konsulārajā reģistrā portālā "Latvija.gov.lv" vai mobilajā lietotnē "Ceļo droši", kā arī nepieciešamības gadījumā sazināties ar Ārlietu ministrijas Konsulāro departamentu, kas nodrošina diennakts palīdzību ārvalstīs +371 26 337 711 vai rakstīt e-pastu "palidziba@mfa.gov.lv".
Pasažieriem, kuriem ir "airBaltic" biļetes lidojumiem uz vai no Dubaijas vai Telavivas ar izlidošanas datumu līdz šā gada 31. martam, tiek piedāvātas vairākas iespējas, tostarp izvēlēties "airBaltic" dāvanu kuponu turpmākiem ceļojumiem, bez maksas pārcelt rezervāciju uz vēlākiem "airBaltic" reisiem uz vai no Telavivas un Dubaijas, ievērojot biļetes derīguma termiņu, kā arī bez maksas mainīt galamērķi uz citu "airBaltic" maršrutu.
Pārlidojumi ar citām lidsabiedrībām šajā gadījumā netiek piedāvāti.
