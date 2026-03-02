Saistībā ar drošības situāciju Tuvajos Austrumos un reģionālās gaisa telpas ierobežojumiem lidojumi uz un no Dubaijas joprojām uz laiku ir apturēti, teikts nacionālās lidsabiedrības "airBaltic" paziņojumā.
Visi reisi atcelti līdz 2. martam (ieskaitot), kā arī atcelts reiss BT792 no Dubaijas uz Rīgu 3. martā.
Pasažieri aicināti nedoties uz lidostu, kamēr nav apstiprināts lidojuma statuss.
Aviokompānija norāda, ka gadījumā, ja lidojums plānots līdz 3. martam, pasažieriem tiks piedāvāta rezervācijas pārcelšana uz tuvāko pieejamo reisu vai iespēja pieprasīt biļetes naudas atmaksu vietnē "http://airBaltic.com".
Pasažieri, kuri biļetes iegādājušies tieši "airBaltic" mājaslapā, tiks informēti individuāli, tiklīdz būs pieejama papildu informācija. Ja biļete iegādāta ar ceļojumu aģentūras starpniecību, jāsazinās ar attiecīgo aģentūru.
Nepieciešamības gadījumā jāsazinās ar "airBaltic" Zvanu centru pa tālruni +371 67 280 422.
Latvijas valstspiederīgie tiek aicināti reģistrēties Konsulārajā reģistrā portālā "http://Latvija.gov.lv" vai mobilajā lietotnē "Ceļo droši", kā arī nepieciešamības gadījumā sazināties ar Ārlietu ministrijas Konsulāro departamentu, kas nodrošina diennakts palīdzību ārvalstīs, pa tālruni +371 26 337 711 vai rakstot uz e-pastu "palidziba@mfa.gov.lv".
