Latviešu rokmūzikas balss Ivo Fomins izdevis dziesmu "Bez liekiem vārdiem" un izziņo koncertu sēriju ar tādu pašu nosaukumu.
Jaunās dziesmas "Bez liekiem vārdiem" (Fomins/Račs) ierakstā līdzās Ivo piedalījies ģitārists Jānis Narkevics, bundzinieks Mārcis Judzis, taustiņinstrumentālists Zigmārs Miemis un basģitārists Kristaps Eihvalds, kurš šoreiz iejuties arī producenta lomā. Dziesmu miksēja un skaņas apstrādi veica Kārlis Šteimanis. Dziesmas teksta video veidoja Dween Productions.
Ivo Fomins: "Šai dziesmai katrs no mums mazliet pielika roku — tas ir īsts un pamatīgs kopdarbs. Dziesmas stāsts ir par to, ka attiecībās ar mīļotajiem varam iztikt arī bez skaļiem vārdiem. Pietiek ar to, ka esam līdzās. Arī koncertos iztiksim bez liekiem vārdiem. Viss, kas notiks uz skatuves, un dziesmas runās pašas par sevi."
Koncertu sērijā "Bez liekiem vārdiem" līdzās jaunajam materiālam izskanēs arī skatītāju iemīļotie grāvēji — "Nekas jau nebeidzas", "Putni bez spārniem", "Vēlreiz" un citas dziesmas, kas gadu gaitā kļuvušas par neatņemamu Ivo koncertu sastāvdaļu. No jaunākā repertuāra skanēs arī "Ezera sonāte" un koncertprogrammas tituldziesma "Bez liekiem vārdiem". Cita starpā Ivo Fomins šogad nominēts jaunajai mūzikas balvai "GAMMA" kā viens no aizvadītā gada labākajiem rokmūziķiem Latvijā.
"Bez liekiem vārdiem" — tas ir koncerts bez kompromisiem, ar īstu roka enerģiju, kur galvenais ir dzīva mūzika un emocijas.
