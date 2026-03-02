ASV un Izraēlas uzbrukuma Irānai un Irānas prettriecienu dēļ pirmdien strauji kāpj naftas un dabasgāzes cenas.
"Brent" markas jēlnaftas cena pieaugusi gandrīz par 10% līdz 79,97 ASV dolāriem par barelu, savukārt WTI markas naftas cena kāpusi par 9% līdz 73 dolāriem par barelu.
Nīderlandes biržā "Title Transfer Facility" (TTF) dabasgāzes cena pirmdien pieauga par apmēram 20% līdz 38,3 eiro par megavatstundu. Tomēr cena nav pakāpusies tik augstu kā janvārī, kad gāzes cenas pieaugumu veicināja aukstā ziema.
Konflikta dēļ ir gandrīz apstājusies tankkuģu kustība pa Hormuza jūras šaurumu, caur kuru iet apmēram piektdaļa pasaules naftas un sašķidrinātās dabasgāzes eksporta.
Jau ziņots, ka Izraēla un ASV veikušas uzbrukumu Irānai. Tā sestdien pavēstīja Izraēlas Aizsardzības ministrija un ASV prezidents Donalds Tramps.
"Izraēlas valsts ir uzsākusi preventīvu triecienu Irānai. Aizsardzības ministrs Israels Kacs ir izsludinājis īpašu un tūlītēju ārkārtas stāvokli visā valstī," teikts Izraēlas Aizsardzības ministrijas paziņojumā.
Tramps platformā "Truth Social" pavēstīja, ka ASV armija sākusi "plašas kaujas operācijas Irānā", lai izskaustu "Irānas režīma draudus".
Aptauja
Cik mēnesī uz rokas vismaz jāsaņem, lai nebūtu nabadzīgs?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu