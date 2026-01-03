Grāmatnīcu tīkls "Globuss" apkopojis pagājušās nedēļas pirktākās grāmatas grāmatnīcās "Globuss" un interneta veikalā www.eglobuss.lv.
Gaisā jau jūtama pavasara tuvošanās - rīti kļūst gaišāki, dienās ir vairāk gaismas, un arī domas kļūst rosīgākas. Marts ir sācies ar jaunu enerģiju, un līdz ar to mainās arī lasītāju izvēles. Aizvadītās nedēļas pirktāko grāmatu tops papildināts ar vairākiem spēcīgiem jaunumiem, kuros netrūkst ne spriedzes, ne vēsturiska dziļuma, ne emocionālu satricinājumu.
Topā ienākusi Šarlotes Linkas spriedzes drāma "Tumšie ūdeņi" (izdevniecība "Zvaigzne ABC") - daudzslāņains trilleris ar noslēpumu, kas gadiem palicis neatrisināts. Brutāls uzbrukums Skotijas rietumu piekrastē izdzēš divas ģimenes, un izdzīvo tikai Airisa. Noziegums paliek neatklāts, līdz pagātne pēc gadiem atkal sāk elpot pakausī - Airisai seko nezināms vajātājs, un bez pēdām pazūd viņas draudzene. Spriedze pieaug ar katru soli, un izmeklēšana kļūst arvien personiskāka. Tas ir stāsts par traumas atbalsīm un par patiesību, kas agrāk vai vēlāk pieprasa atbildes.
Lasītāju uzmanību piesaista arī Ērikas Šmeļkovas romāns "Slepenā aģente Fifī"(izdevniecība "Latvijas Mediji") - patiesos notikumos balstīts stāsts par latvieti Mariju Kristīni Čilveri, kuras loma Otrā pasaules kara laikā ilgu laiku tika turēta slepenībā. Atslepenotie arhīvu materiāli ļauj ieraudzīt sievieti, kura britu slepenajā dienestā darbojās ar segvārdu Fifī, pārbaudot topošo aģentu morālo noturību. No starpkaru Rīgas līdz Parīzei un ieslodzījumam Bezansonas nometnē - tas ir vēsturiski piesātināts, emocionāli spēcīgs stāsts par drosmi, pienākumu un iekšējo spēku laikmetā, kad katrai izvēlei bija izšķiroša nozīme.
Savukārt Matiass Edvardsons romānā "Apsoli klusēt" (izdevniecība "Latvijas Mediji") piedāvā psiholoģiski niansētu ģimenes drāmu. Divas šķietami priekšzīmīgas ģimenes, jauniešu jūtas un pagātnes noslēpumi, kas nav līdz galam izrunāti. Kad starp Amandu un Niko uzplaukst attiecības, vecāku neapmierinātība nav nejauša - pagātne slēpj ko tādu, kas drīz vien izlaužas virspusē ar traģiskām sekām. Autors precīzi atklāj, cik trausla var būt ārēji sakārtota dzīve un cik postoša - klusēšana.
Marts ir sācies, un līdz ar to arī jauns posms lasīšanas gadā. Varbūt tieši tagad ir īstais brīdis izvēlēties stāstu, kas aizraus, satricinās vai iedvesmos.
Aptauja
Vai jūs uztrauc grāmatu veikalu slēgšana mazpilsētās?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu