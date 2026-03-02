Latvijā dzimusī, Austrijā dzīvojošā elektro-pop māksliniece BAIBA atgriežas ar jaunu singlu "Lover" — ceturto dziesmu no 22. maijā gaidāmā studijas albuma "Delusional". Būdams spilgts un enerģisks, šis skaņdarbs apvieno glancētu sintpopa estētiku ar asu, taču ironisku sociālo kritiku.
"Lover" turpina 2023. gada EP "Compulsive" iesākto satīrisko līniju. Dziesmas tekstā BAIBA pievēršas sabiedrības uzspiestajiem standartiem un pretrunīgajām gaidām, ar kurām īpaši bieži saskaras sievietes — jo īpaši trīsdesmitgadnieces. Pārāk jauna vai jau par vecu? Pārāk neatkarīga vai pārāk emocionāla? "Lover" šos stereotipus izgaismo caur ironijas prizmu, pārvēršot tos lipīgā, ritmiskā popdziesmā ar spēcīgu vēstījumu.
"Šī dziesma ir par to, kādu cenu mīlestība no mums reizēm pieprasa. Par vēlmi kļūt labākai, ērtākai, vēlamākai — un par brīdi, kad saproti, ka patiesībā vēlies būt sadzirdēta un ieraudzīta tāda, kāda esi. Galu galā, sev vismīļākā tomēr esmu es," stāsta BAIBA.
Muzikāli "Lover" balansē starp eiforiskām sintezatora melodijām, dinamisku elektro-pop un gaišu, atmiņā paliekošu melodiju. Skaņdarbs tapis sadarbībā ar austriešu producentu Moricu Kristmanu (Moritz Kristmann), ar kuru māksliniece sadarbojas jau ilgstoši. Dziesmas pamatā ir vokāla un sintezatora motīvs, kas organiski izaudzis par daudzslāņainu, mūsdienīgu pop singlu ar starptautisku skanējumu.
Iedvesmu BAIBA smēlusies no tādu mākslinieču kā Robinas (Robyn), Keitijas Perijas (Katy Perry) un Šapelas Roanas (Chappell Roan) radošās drosmes un spējas apvienot spožu popa estētiku ar personisku un sociāli jutīgu vēstījumu.
Vizuāli "Lover" turpina albuma "Delusional" veidoto autobiogrāfisko pasauli, ironiski spēlējoties ar sabiedrības stereotipiem par neatkarīgu sievieti. Līdz ar singlu iznācis arī BAIBAi raksturīgi spilgts un atjautīgs videoklips.
Singls "Lover" no piektdienas, 27. februāra, pieejams visās lielākajās straumēšanas platformās.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu