Mūziķi, slavenības un viesi pulcējas uz "Zelta mikrofons" jubilejas ceremoniju.

28. februārī, Olimpiskajā centrā "Ventspils" norisinājās Latvijas mūzikas ierakstu gada balvas "Zelta mikrofons" 30 gadu jubilejas ceremonija. To apmeklēt klātienē ieradās daudzi sabiedrībā plaši zināmi cilvēki. Aplūko foto!
Jau vēstīts, ka par "Gada albumu" balvas "Zelta mikrofons" 30. jubilejas ceremonijā atzīts grupas "Sudden Lights" albums "īsas vasaras, garas ziemas", bet par labāko dziesmu — Fiņķa skaņdarbs "Baudam!", kas ieguva arī radio hita titulu. "Sudden Lights" uzvarēja arī popmūzikas albuma kategorijā.
Starp citiem laureātiem — "Skyforger" roka vai metāla kategorijā ar albumu "Teikas", "Stūrī zēvele" indie vai alternatīvās mūzikas kategorijā ar albumu "arLabunakti", kā arī "The Baltic Sisters" tautas vai pasaules mūzikas kategorijā.
Balvu par mūža ieguldījumu Latvijas mūzikā saņēma grupa "Iļģi".
Šogad balvai tika iesniegti 315 pieteikumi, un šī bija "Zelta mikrofona" 30. jubilejas ceremonija.
Portāla Lasi.lv lasītāju simpātiju balvu saņēma grupa "Stūrī zēvele".
