Par apkures katla sprādzienu tirdzniecības centrā "Atpūta" Jēkabpilī 2024. gada janvārī policija lūdz apsūdzēt vīrieti, kurš objektā bija atbildīgs par ugunsdrošību, informēja Valsts policijā (VP).
2024. gada 17. janvārī VP tika saņemta informācija, ka Jēkabpilī, Viestura ielā, kādā tirdzniecības centra ēkā izcēlies ugunsgrēks. Policijas rīcībā esošā sākotnējā informācija liecināja, ka tas izcēlies apkures katla eksplozijas dēļ. Pēc ugunsgrēka likvidēšanas ēkā tika atrasts bojāgājušais.
Pamatojoties uz izmeklēšanas laikā iegūto informāciju, par aizdomās turēto atzīts 1977. gadā dzimis vīrietis.
Par notikušo VP tika sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 240. panta trešās daļas par ugunsdrošības noteikumu tīšu pārkāpšanu, ja to izdarījusi persona, kura ir atbildīga par šo noteikumu ievērošanu, un ja pārkāpuma rezultātā iestājušās smagas sekas. Par šādu nodarījumu kā sods paredzēta brīvības atņemšana uz laiku līdz pieciem gadiem, īslaicīga brīvības atņemšana, probācijas uzraudzība, sabiedriskais darbs vai naudas sods, atņemot tiesības uz noteiktu nodarbošanos vai tiesības ieņemt noteiktu amatu uz laiku līdz pieciem gadiem.
Šomēnes VP nodeva kriminālprocesu prokuratūrai kriminālvajāšanas sākšanai.
Likumsargi aicina ievērot ugunsdrošības prasības un apkures iekārtu lietošanas nosacījumus, tādējādi ne tikai efektīvi nodrošinot siltumu ēkās, bet arī pasargājot sevi un apkārtējos no ugunsnelaimēm.
2024. gada 17. janvārī Jēkabpilī, uzsprāgstot apkures katlam, tirdzniecības centrā "Atpūta" sprādziena rezultātā gāja bojā 1969. gadā dzimis kurinātājs.
Aptauja
Vai uzticaties, ka Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) nelaimē palīdzēs ātri?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu