Janvārī Saeimā par deputātu palīgiem tika pieņemta darbā partijas "Stabilitātei!" līdera Alekseja Rosļikova dzīvesbiedre Kira Rosļikova un viņas brāļa sieva Irina Buša. Šis lēmums izraisīja saasinājumu partijā un kļuva par vienu no iemesliem, kādēļ vairāki deputāti pameta frakciju, kas līdz ar to beidza pastāvēt, ziņo TV3 raidījums "Nekā personīga".
Saeimas deputāts Igors Judins, kurš izstājās no partijas, norādīja, ka situācija ar palīgu nomaiņu bijis "pēdējais punkts". Viņš stāstīja, ka atlaisti palīgi, kas "strādājuši kopš sākuma", bet viņu vietā pieņemta Rosļikova dzīvesbiedre un viņas brāļa sieva.
Arī Iļja Ivanovs, kurš pameta "Stabilitātei!" Saeimas frakciju, apstiprināja, ka Kira Rosļikova janvāra beigās kļuva par viņa palīdzi, bet darba attiecības beidzās 20. februārī. Vēl ceturtdien Saeimas mājaslapā bija redzams, ka Rosļikova dzīvesbiedre strādā parlamentā, savukārt Irina Buša bija noformēta kā deputāta Dmitrija Kovaļenko palīdze. Piektdien abu sieviešu vārdi no mājaslapas bija dzēsti.
Rosļikovs apgalvo, ka partijas šķelšanās iemesls esot ārējs spiediens, tostarp no dienestiem. Viņš noliedz, ka aiziešana saistīta ar iekšējām problēmām. Viņš uzskata, ka bijušo biedru aiziešana partijas reitingus neietekmēs. Savukārt Igors Judins šādas versijas noraida, norādot, ka viņu ietekmēt ar specdienestiem
neesot iespējams, un uzsver, ka lēmums bijis paša izvēle.
Ar partiju saistītie politiķi arī skaidrojuši savas attiecības ar Rosļikovu. Rīgas domes deputāts Mairis Briedis, kurš vairs nav "Stabilitātei!" rindās, atzina, ka komunikācija ar Rosļikovu ir minimāla un iepriekš dotie solījumi nav tikuši pildīti. Savukārt Ainārs Šlesers noliedza, ka no partijas aizgājušie varētu startēt kopā ar viņa vadīto politisko spēku, uzsverot atšķirīgus uzskatus — īpaši Ukrainas jautājumā.
Frakcijas izjukšana nozīmē arī finansiālas sekas — KNAB paziņojis, ka partijai var tikt samazināts valsts finansējums, un no šogad paredzētajiem 550 490 eiro netiks izmaksāti vairāk nekā 195 829 eiro. Jautājums par partiju finansējuma lietderību iepriekš aktualizēts arī saistībā ar bijušā Valsts prezidenta Egila Levita priekšlikumu noteikt, ka daļa līdzekļu obligāti jānovirza saturiskajam darbam, tomēr šī iecere Saeimā netika virzīta tālāk.
Plašāk skatieties 1. marta "Nekā personīga" sižetā.
Aptauja
Par kuru tēmu LASI.LV vēlētos uzzināt un lasīt vēl vairāk?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu