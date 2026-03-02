"Lielajā Kristapā" triumfē "Tumšzilais evaņģēlijs"

Nacionālā kino balva "Lielais Kristaps" kā gada labākajai filmai piešķirta režisora Oskara Rupenheita darbam "Tumšzilais evaņģēlijs", bet labākās pilnmetrāžas spēlfilmas tituls ticis režisora Dzintara Dreiberga lolojumam "Tīklā. TTT leģendas dzimšana", aģentūru LETA informēja nacionālās kino balvas "Lielais Kristaps" mediju pārstāve Inga Zālīte.
Abu minēto filmu komandas "Lielā Kristapa" ceremonijā katra tika pie piecām balvām.
"Tumšzilā evaņģēlija" režisors Rupenheits apbalvots kā gada labākais spēlfilmas režisors, Raitis Stūrmanis ticis pie labākā galvenās lomas aktiera titula, Elīna Gaugere atzīta par labāko grima mākslinieci, bet Toms Jansons - par labāko mākslinieku.
Savukārt filmas "Tīklā. TTT leģendas dzimšana" galvenās lomas atveidotāja Agnese Budovska tikusi pie labākās galvenās lomas aktrises titula. Par veikumu šajā filmā apbalvota arī Sandra Sila kā labākā kostīmu māksliniece un Aleksandrs Vaicahovskis kā labākais skaņu režisors. Vēl filma saņēmusi portāla "LSM" skatītāju balvu.
Pie trim "Lielajiem Kristapiem" tikuši mākslinieki par darbu režisores Alises Zariņas filmā "Nospiedumi" - Leonarda Ķestere un Gatis Maliks apbalvoti kā labākā otrā plāna aktrise un labākais otrā plāna aktieris, bet Armands Začs balvu saņēmis kā labākais montāžas režisors.
Tāpat trīs "Lielie Kristapi" piešķirti brāļu Laura un Raita Ābeļu filmas "Dieva suns" komandai. Ivo Briedis, Raitis Ābele, Lauris Ābele un Harijs Grundmanis par darbu pie šīs filmas atzīti par labākajiem scenāristiem, bet brāļi Ābeles - par labākajiem animācijas filmas režisoriem, savukārt Harijs Grundmanis "Lielo Kristapu" saņēmis kā labākais animācijas filmas mākslinieks.
Divus "Lielos Kristapus" saņēmuši režisores Lailas Pakalniņas filmas "Putnubiedēkļi" veidotāji - Māris Maskalāns atzīts par labāko dokumentālās filmas operatoru, bet Pauļus Kilbausks un Vigints Kisevičs apbalvoti kā labākie komponisti par filmas skaņu celiņu.
Mārtiņš Jurēvics par darbu pie Signes Birkovas filmas "Lotus" atzīts par labāko spēlfilmas operatoru, kā arī filma saņēmusi "LMT grupas" eksporta specbalvu.
Par gada labāko īsmetrāžas filmu atzīta Aivara Šaicāna un Jēkaba Okonova "Žļurga".
Jura Podnieka vārdā dēvētā balva "Labākā pilnmetrāžas dokumentālā filma", kuru atbalsta "Hannu Pro", piešķirta Kristas Burānes filmai "Visi putni skaisti dzied".