Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Austrumu pārvalde lūdz sabiedrības palīdzību bezvēsts pazudušās Nikolas Pocjus meklēšanā. 2008. gadā dzimusī jauniete 2. marta naktī izgāja no dzīvokļa Rīgā, Ludzas ielā, un kopš tā laika viņas atrašanās vieta nav zināma.
Nikola ir aptuveni 160 centimetrus gara, kalsnas miesasbūves, ar melniem, līdz pleciem gariem matiem. Promejot viņa bija tērpusies tumšā apģērbā — melnā īsā jakā, iespējams, baltos sporta apavos. Līdzi bija neliela melna pleca soma.
Policija aicina aplūkot jaunietes fotogrāfiju un ikvienu, kam ir informācija par viņas iespējamo atrašanās vietu, nekavējoties zvanīt uz tālruni 112.
