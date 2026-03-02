Ukrainas boksa superzvaigzne Oleksandrs Usiks 23. maijā atgriezīsies ringā ar neparastu izaicinājumu — viņš Ēģiptē, pie Gīzas piramīdām, aizstāvēs WBC smagsvaru titulu pret Nīderlandes kikboksa čempionu Riko Verhovenu.
Cīņa kļūs par centrālo notikumu pasākumā "Glory of Giza: Undefeated Icons", un tā notiks vienā no pasaulē iespaidīgākajām vēsturiskajām vietām. Usiks (24-0, 15 KO) ringā nav kāpis kopš pagājušā gada jūlija, kad ar nokautu pārspēja britu bokseri Danielu Dubuā. Iepriekš viņš divreiz uzvarējis Taisonu Fjūriju, kā arī Entoniju Džošua, kļūstot par pirmo neapstrīdēto smagsvaru čempionu četru jostu ērā.
Verhovens tiek uzskatīts par vienu no visu laiku labākajiem smagsvaru kikbokseriem. Viņš vairāk nekā desmit gadus dominēja "Glory" organizācijā, aizvadot 76 cīņas un izcīnot 66 uzvaras. Boksa ringā gan viņam ir tikai viena profesionāla cīņa — 2014. gadā gūta uzvara ar nokautu.
Abi sportisti pauduši cieņu viens pret otru, uzsverot, ka šī būs neapstrīdētu čempionu tikšanās. Tomēr daļa boksa ekspertu jau izteikušies skeptiski, norādot, ka kikboksera izaicinājums pasaules čempionam varētu būt nevienlīdzīgs duelis.
Neskatoties uz kritiku, pasākums sola piesaistīt milzīgu uzmanību — gan sportiskā aspekta, gan iespaidīgās norises vietas dēļ.
