Pirms 2030. gadā paredzētā Pasaules kausa futbolā Maroka sākusi tīrīt ielas no klaiņojošiem suņiem. Šajā Ziemeļāfrikas valstī to ir miljoniem, un izvēlētās metodes ir barbariskas.  ēc Marokas valdības aplēsēm, ielās ir 1,2–1,5 miljoni suņu. Starptautiskā dzīvnieku labturības koalīcija (IAWPC) jau pērn janvārī paziņoja, ka nogalināti trīs miljoni suņu, galvenokārt pilsētās, kur plānots būvēt stadionus.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Birka - POPULĀRĀKAIS - Lasi.lv produkts AKTUĀLI
Dārzs Daba 2026

Dārzs Daba SEZONA

Pieeja visam portāla Lasi.lv e–žurnāla DĀRZS DABA  saturam ar samazinātu reklāmas apjomu uz 7 mēnešiem. 

Tika 7 € / par 7 mēnešiem
Abonē