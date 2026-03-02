Operdziedātāja Kristīne Opolais atklājusi, kā pēc šķiršanās veidojušās viņas attiecības ar bijušo vīru, diriģentu Andri Nelsonu. Lai gan laulība izjuka pirms vairāk nekā septiņiem gadiem, viņu savstarpējā komunikācija joprojām esot cieņpilna un draudzīga, raksta žurnāls "Santa".
Opolais uzsver, ka abiem izdevies saglabāt ģimenisku saikni, kas, viņasprāt, ir būtiski meitas labā. Viņai ir svarīgi, lai meita justos droši un neredzētu vecāku attiecībās zaudējumu vai spriedzi. Nelsons ģimeni apmeklējot bieži, pat biežāk nekā agrāk, un kopā pavadītais laiks trijatā esot patīkams un harmonisks.
Dziedātāja arī atzīst, ka uzskata abu satikšanos par liktenīgu, jo šajās attiecībās piedzimusi meita Adriana. Arī Nelsons meitu saucot par savu lielāko laimi.
Opolais piebilst, ka meita daudzējādā ziņā līdzinās tēvam — viņa ir ļoti precīza un disciplinēta. Piemēram, meita telefonā iestata vairākus modinātājus, lai nenokavētu skolas autobusu, un no mājas iziet laicīgi, pat nedaudz agrāk, nekā nepieciešams. Dziedātāja norāda, ka šī pedantiskā kārtība un kontroles sajūta esot raksturīga arī Nelsonam.
Operdziedātāja Kristīne Opolais un diriģents Andris Nelsons par šķiršanos pavēstīja 2018. gada 27. martā.
