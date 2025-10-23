Pirmajām latviešu sievietēm ārstēm ceļš uz izglītību un viņu izvēlēto profesiju bijis smags un grūtu pārbaudījumu pilns. Arī pirmajai latviešu zobārstei Latei Veibelei (20.11.1877.–25.07.1949.), kuras dzīvesstāsts ir šīs publikācijas pamatā, pārvaramu šķēršļu nav trūcis.

Late Veibele, tāpat kā vairākas citas izcilas latviešu ārstes, ir dzimusi Zemgalē. Daudzbērnu ģimenē, agri zaudējusi tēvu – galveno ģimenes apgādnieku – un līdz mielēm uzzinājusi, ko nozīmē absolūta nabadzība. Lai varētu mācīties, paralēli ir bijis daudz jāstrādā iztikas nodrošināšanai. Iespējams, tieši smagie dzīves apstākļi ir kaldinājuši Lates stingro raksturu un vajadzību sasniegt mērķi, lai arī cik augsta būtu cena.

Pirms 124 gadiem, tas ir, 1901. gada 24. numurā izdevumā “Mājas Viesis” tika publicēts raksts ar nosaukumu “Pirmā latviešu zobārste”. Ir vērts to citēt. 

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

29,99 € / uz 52 nedēļām
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē