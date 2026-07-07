Uzlauzta Latvijas Literatūras gada balvas (LALIGABA) mājaslapa "laligaba.lv", apstiprināja Latvijas Universitātes (LU) Literatūras, folkloras un mākslas institūta direktore Eva Eglāja-Kristsone.
Viņa sacīja, ka patlaban nav pieejama plašāka informācija par uzbrukumu, un norādīja, ka situāciju plānots risināt jaunnedēļ sadarbībā ar kiberincidentu novēršanas institūciju "Cert.lv".
Eglāja-Kristsone arī norādīja, ka pasākuma rīkotāji par kiberuzbrukumu uzzinājuši piektdienas, 3. jūlija, vakarā.
Atverot mājaslapu "laligaba.lv", redzams uzraksts "Hacked by trenggalek6etar".
LALIGABA ir gada nozīmīgākais notikums literatūras nozarē Latvijā. Tā nodrošina literāro darbu profesionālu izvērtējumu un atzinības izteikšanu autoriem par gada izcilākajiem darbiem.
Balvu organizē Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts, Starptautiskā Rakstnieku un tulkotāju māja un Latvijas Rakstnieku savienība.
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