Pasūtot atkritumu konteineru platformā "Zolt", var gūt pārliecību, ka būvgruži vai citi atkritumi nonāks tieši tur, kur tiem ir jānonāk, proti, atkritumu poligonā, kur tiks atbilstoši utilizēti.
"Zolt" platforma sniedz iespēju klientiem salīdzināt arī dažādu pakalpojumu sniedzēju cenas un izvēlēties izdevīgāko piedāvājumu tiešsaistē pāris minūšu laikā.
"Šobrīd platformā ir 15 licencēti pakalpojumu sniedzēji, un to skaits turpina augt. Līdz šim "Zolt" mobilo lietotni jau ir lejupielādējuši vairāk nekā 15 tūkstoši lietotāju," ir gandarīts uzņēmuma "Zolt" biznesa attīstības vadītājs Ņikita Skakunovs, kurš sola, ka drīzumā pakalpojumi būs pieejami visā Latvijas teritorijā.
Plašs pakalpojumu spektrs
Atkritumu konteineru pasūtīšanas lietotni SIA "Zolt" sācis veidot 2021. gadā savam mātes uzņēmumam SIA "NIKA MI", kas darbojas būvniecības un atkritumu apsaimniekošanas nozarēs. Jau pēc pirmajiem testiem kļuvis skaidrs, ka lietotne varētu būt noderīga daudz plašākam klientu lokam, jo tobrīd būvniecības un atkritumu apsaimniekošanas nozarē nav bijis vienotas sistēmas, kas ļautu salīdzināt pakalpojumu cenas un pieejamību. "Mūsu mērķis bija radīt tādu risinājumu, kas ļautu ietaupīt gan laiku, gan finanses, vienlaikus padarot atkritumu konteineru pasūtīšanas un izvešanas procesu vienkāršāku un caurspīdīgāku," uzsver Ņ. Skakunovs, atzīstot, ka "Zolt" platforma ir līdzīga interneta vietnei "salidzini.lv". Tās izstrādē uzņēmums investējis aptuveni 200 tūkst. eiro.
Šobrīd "Zolt" platformā ir iespējams pasūtīt gan konteineru nomu, gan metāllūžņu un bīstamo atkritumu izvešanu, beramo kravu piegādi, bīstamo atkritumu nodošanu, kā arī tualešu kabīņu nomu.