Gada inflācija janvārī Latvijā samazinājusies līdz 2,9%; būtiskākais cenas kāpums - kurināmajam

Latvijā patēriņa cenas šogad janvārī salīdzinājumā ar decembri saglabājās nemainīgas, bet gada laikā - šogad janvārī salīdzinājumā ar 2025. gada janvāri - pieauga par 2,9%, kamēr mēnesi iepriekš gada inflācija bija 3,5%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati.
Vienlaikus 12 mēnešu vidējais patēriņa cenu līmenis, salīdzinot ar iepriekšējiem 12 mēnešiem, janvārī pieaudzis par 3,7%.
Statistikas pārvaldē norāda, ka būtiskākā ietekme uz cenu līmeņa izmaiņām 2026. gada janvārī, salīdzinot ar 2025. gada decembri, bija transporta grupai (-0,4 procentpunkti), apģērbam un apaviem (-0,2 procentpunkti), kā arī mājoklim, ūdenim, elektroenerģijai, gāzei un citiem kurināmajiem (+0,4 procentpunkti).
Mēneša laikā pārtikas un bezalkoholisko dzērienu cenas palielinājās par 0,3%.
Būtiskākā ietekme uz vidējā cenu līmeņa kāpumu šajā grupā bija svaigiem vai atdzesētiem augļu dārzeņiem (+8,8%).
Galvenokārt akciju noslēgumu dēļ cenas pieauga gaļas izstrādājumiem (+1,3%), svaigām datelēm, vīģēm un tropu augļiem (+7,4%), žāvētai, sālītai vai kūpinātai gaļai (+2,5%), kā arī brokastu pārslām (+11,4%). Cenas pieauga arī svaigai, atdzesētai vai saldētai cūkgaļai (+1,4%), atspirdzinošajiem dzērieniem (+5%), desertiem un dzērieniem uz piena bāzes (+4,9%), kā arī citiem svaigiem vai atdzesētiem dārzeņiem (+3,8%).
Savukārt akciju ietekmē lētāka bija kafija (-3,8%), siers (-1,1%), citi miltu konditorejas izstrādājumi (-1,1%) un šokolāde (-1,5%). Lētāki bija svaigi āboli (-6,4%), svaigi bumbieri (-9,7%) un olīveļļa (-6,5%).
Alkoholisko dzērienu un tabakas vidējais cenu līmenis mēneša laikā palielinājās par 1,2%. Tostarp alkoholisko dzērienu cenas kāpa par 1,9%, ko galvenokārt ietekmēja akciju noslēgumi stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem, vīnam un alum.
Apģērba un apavu grupā cenas mēneša laikā samazinājās vidēji par 4,4%. Ziemas sezonas preču atlaižu un izpārdošanu ietekmē vidējais cenu līmenis apģērbiem samazinājās par 4,4%, bet kurpēm un citiem apaviem - par 4,6%.
Mājoklim, ūdenim, elektroenerģijai, gāzei un citiem kurināmajiem vidējais cenu līmenis mēneša laikā palielinājās par 2,4%.
Būtiskākais cenu kāpums šajā grupā bija elektroenerģijai (+7,3%). Dabasgāze sadārdzinājās par 6,2%. Dārgāka bija arī mājokļa apsaimniekošanas maksa (+2,2%), atkritumu savākšana (+3,6%) un siltumenerģija (+0,4%).
Veselības aprūpes grupā mēneša laikā vidējais cenu līmenis palielinājās par 1,3%. Būtiskākā ietekme uz cenu kāpumu šajā grupā akciju noslēgumu dēļ bija medikamentiem (+1,3%). Dārgāki bija arī zobārstniecības pakalpojumi, kā arī ambulatorie ārstnieciskie un rehabilitācijas pakalpojumi.