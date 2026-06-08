Šonedēļ Rīgā plānota maģistrālā ūdensvada skalošana aptuveni 5,6 kilometrus garā posmā no Patversmes ielas Sarkandaugavā gar Viestura prospektu līdz ūdens izlaidei pie Mīlgrāvja tilta, informē uzņēmumā SIA "Rīgas ūdens".
Skalošanas darbi notiks no 9. jūnija pulksten 10 līdz 11. jūnija pulksten 8. To laikā iespējama ūdens uzduļķošanās Sarkandaugavā, Vecmīlgrāvī un Mīlgrāvī, kā arī apkaimē gar Viestura prospektu visā tā garumā. Pēc skalošanas šajās apkaimēs ūdens var būt piesātināts ar gaisu, kas vizuāli padara to baltā nokrāsā, taču tas ir lietošanai absolūti drošs un veselībai nekaitīgs.
Ūdensapgādes pārtraukums skalošanas darbu laikā plānots Mīlgrāvja ielā 16 un 18, savukārt Patversmes ielā 24, Viestura prospektā 31, 35 un 35a, kā arī Mīlgrāvja ielā 2 iespējams paaugstināts trokšņu līmenis.
Profilaktiskās ūdensvadu skalošanas mērķis ir uzturēt nemainīgi augstu dzeramā ūdens kvalitāti un nodrošināt stabilu ūdensapgādi, novēršot nogulšņu uzkrāšanos sistēmā. Skalošanas laikā ar paaugstinātu plūsmas spiedienu no cauruļvadiem tiek izskalotas uzkrātās nogulsnes — dzelzs un minerālu daļiņas —, kas palīdz samazināt duļķainību, uzlabot ūdens krāsu un garšu.
Kopumā 2026. gadā iecerēts izskalot 360 kilometrus ūdensvadu. Balstoties uz pētījumu, kas veikts sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti, "Rīgas ūdens" ir izstrādājis ilgtermiņa ūdensvada tīklu skalošanas plānu. Tas ļauj prioritizēt Rīgas vairāk nekā 1500 kilometru garā ūdensvada tīkla skalošanas secību, paredzot maģistrālo un sadales ūdensvada tīkla posmu skalošanu vismaz reizi piecos gados.
Lai kāpinātu ūdensvada skalošanas apjomus, uzņēmuma rīcībā kopš pagājušā gada ir trīs ūdensvadu skalošanas iekārtas. To efektivitāte praksē pierādījās jau pērn: ja iepriekšējos gados ar vienu skalošanas iekārtu tika izskaloti aptuveni 120 km ūdensvadu gadā, tad 2025. gadā apjomi būtiski pieauga — kopumā izskaloti 333,5 km ūdensvada tīklu.
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