Sabiedroto iznīcinātāji pirmdienas rītā notriekuši Latvijas gaisa telpā ielidojošo dronu, informēja Nacionālajos bruņotajos spēkos (NBS). Dronu notriekuši Francijas iznīcinātāji.
Drons notriekts Latgalē starp Rēzekni un Kārsavu.
Ārvalstu bezpilota lidaparāts Latvijā nonācis Krievijas elektromagnētiskās karadarbības rezultātā.
Drona notriekšana notikusi pirmo reizi, kopš Latvijas gaisa telpā tiek fiksēti no ārzemēm ielidojuši droni.
Sociālajos medijos nonācis video no drona notriekšanas brīža. Video satur necenzētu leksiku.
Līdz ar to arī noslēdzies iespējamais gaisa telpas apdraudējums, par ko NBS brīdināja iepriekš.
Iepriekš vēstīts, ka pirmdienas rītā no plkst. 9.18 izsludināts iespējams apdraudējums Latvijas gaisa telpā Alūksnes, Ludzas, Balvu un Rēzeknes novados, informēja Nacionālie bruņotie spēki (NBS).
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