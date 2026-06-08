Rēzeknē pirmdien ap pusdienlaiku traucēta elektroapgāde aptuveni 2100 AS "Sadales tīkls" klientiem, informēja kompānijā.
Pirmdien pulksten 11 reģistrēts tehnoloģisks traucējums vidējā sprieguma elektrotīklā, ietekmējot aptuveni 2100 klientu elektroapgādi Rēzeknē — Krišjāņa Valdemāra ielas, Kooperatīva šķērsielas, Atbrīvošanas alejas un Andreja Pumpura ielas apkārtnē.
"Sadales tīkla" operatīvā darba brigāde ir sākusi bojājuma lokalizāciju, lai visiem klientiem atjaunotu elektroenerģijas piegādi pēc iespējas ātrāk.
Elektroapgādes traucējumu iemesls vēl tiek meklēts.
Jau vēstīts, ka starp Rēzekni un Kārsavu šodien tika notriekts bezpilota lidaparāts, informēja Nacionālajos bruņotajos spēkos (NBS). Dronu notriekuši Francijas iznīcinātāji.
Ārvalstu bezpilota lidaparāts Latvijā nonācis Krievijas elektromagnētiskās karadarbības rezultātā.
Drona notriekšana notikusi pirmo reizi, kopš Latvijas gaisa telpā tiek fiksēti no ārzemēm ielidojuši droni.
Sociālajos medijos nonācis video no drona notriekšanas brīža. Video satur necenzētu leksiku.
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