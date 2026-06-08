Rakstnieces un psihoterapeites Ilzes Graudiņas jaunākais romāns "Māsa. Brālis" jūnija ieskaņā piedzīvojis savus atvēršanas svētkus un nu jau pieejams arī plašam interesentu lokam Latvijas grāmatnīcās. Izdevējs – "Latvijas Mediji".
Romāns tiek pieteikts kā skumjš, skaists un ārkārtīgi gaišs pieaugšanas stāsts, kas ļauj lasītājam soli pa solim izsekot kādas ģimenes ikdienas gaitām daudzu gadu garumā īpaši akcentējot māsas un brāļa attiecības.
Kopš pašas agrākās bērnības Māsa un Brālis ir komanda. Savienība, kurā māsa ir kārtīgā, bet brālis – apsviedīgais. Māsa centīgā, brālis gudrais. Romānā varoņu, protams, ir vairāk – arī tēvs un māte, kā bez viņiem. Pretpoli, kuri pievilkušies, lai cīnītos mūža garumā, un arī bērniem tur jāiesaistās. Jūra, neizzināmā un varenā stihija. Un mīlestība, kura sadalīta nevienlīdzīgās daļās…
Pusaudzības izaicinājumi un pieaugušo dzīves līkloči brāli un māsu atsvešina, tomēr saikne saglabājas. Tās spēks ir pārāks par ikdienišķām ķildām, meliem, pārpratumiem un citām nelādzībām. Līdz dienai, kad…
"Ilzes Graudiņas sirsnīgais un sāpīgi patiesais romāns radīs skanīgu atbalsi ikviena brāļa un māsas sirdī, atgādinot par tiem, kas mums mūža garumā ir un paliks paši tuvākie," iespaidos par izlasīto dalās rakstniece Kristīne Ilziņa.
Ilze Graudiņa (Akmene) ir rakstniece un psihoterapijas speciāliste. Dzimusi juristes un autobraucēja ģimenē, publicējas kopš 20. gadsimta 90. gadu vidus. Romānu "Papīra debesis, audekla zeme" (1998, apgāds "Karogs"), "Bēgošais krasts" (2001, apgāds "Karogs") un "Šeit nav nekāda bēdu leja" (2022, izdevniecība "Latvijas Mediji") autore.
KONTEKSTS
Grāmatu izdevniecība "Latvijas Mediji" darbu sāka 1998. gadā ar latviešu rakstnieka Vladimira Kaijaka romānu "Enijas bize". Oriģinālliteratūra allaž ir bijusi izdevniecības galvenais stūrakmens un veiksmes stāsts. Vairāki romāni saņēmuši "Lielo lasītāju balvu". Šodien izdevniecība "Latvijas Mediji" piedāvā oriģinālo un tulkoto literatūru, vēsturi un dokumentālo literatūru, praktiskās grāmatas, gadagrāmatas, kalendārus, bērnu grāmatas. Katru gadu izdevniecība lasītāju rokās nodod vairāk nekā 100 dažādu nosaukumu darbus.
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