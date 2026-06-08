27. jūnijā plkst. 18.00, Likteņdārza Saieta namā (vai uz tā jumta – atkarībā no laikapstākļiem) turpināsies iemīļotais koncertuzvedumu cikls “Likteņzīmes”. Šis būs jau 8. koncertuzvedums, kurā šoreiz tiks izgaismota un sadzirdēta izcilā latviešu dzejnieka Leona Brieža radītā dzejas pasaule.
Leona Brieža veikums ne tikai pielīdzināms vairāku cilvēku paveiktajam, bet pēc Ilmāra Šlāpina vārdiem, tas ietilpina sevī arī daudzus klusus varoņdarbus latviešu literatūrā.
Brieža romantiskā dzeja, kurā jūtamas folkloras krāsas, modernisma elementi un smalks humors, jau pagājušā gadsimta astoņdesmitajos gados kļuva par īstu iedvesmas avotu komponistiem. Tieši tāpēc viņa vārdi skanējuši visdažādākajās melodijās - no liriskām balādēm līdz popkultūras ikonām.
Šajā koncertā dzirdēsim ne tikai pazīstamās dziesmas - “Atziedi, dvēsele”, “Cielaviņa”, “Dāvāja Māriņa”, “Rozīt, manu nātru dārzā”, “Smaidas”, “Varavīksne…”, bet gan arī daudzas citas komponistu Ulda Stabulnieka, Renāra Kaupera, Jāņa Lūsēna, bet visvairāk - komponista R.Paula kopdarbā ar Leonu Briedi tapušās dziesmas.
Leona Brieža un maestro Raimonda Paula sadarbība bija leģendāra - tikai viņi divi kopā radījuši vairāk nekā 150 dziesmu. Daudzas no tām kļuvušas par latviešu kultūras kanonu, bet dažas - pat par starptautiskiem hitiem
Koncertuzvedumā uzstāsies: Ance Krauze, Jānis Paukštello, Dainis Skutelis, Kristiāna Stirāne, Jānis Strazds, Ivars Kalniņš.
Īsumā par Leonu Briedi
Leons Briedis (1949–2020) — dzejnieks, rakstnieks, tulkotājs, literatūrkritiķis un atdzejotājs. Viņa dzīves ceļš bijis drosmīgs un neparasts: izslēgts no Latvijas Universitātes par pretpadomju darbību, studējis Moldovā un Maskavā, tulkojis no vairāk nekā desmit valodām, radījis lugas, mūziklus, scenārijus un bērnu grāmatas. Latviešu valodā publicētas 28 oriģinālgrāmatas un vairāk nekā 40 tulkojumu. Izdevis kulturoloģisko žurnālus "Grāmata" un "Kentaurs XXI".
Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni, Rumānijas ordeni Ordem do Mérito Comendador, Ojāra Vācieša prēmiju un LALIGABA balvu par mūža ieguldījumu.
Šis būs otrais kloncerts, kas veltīts L.Brieža daiļradei - pirmais notika 2012. gadā, dzejnieka 65. jubilejā, un tajā piedalījās arī pats autors. Šoreiz viņš mūs vēros no mākoņa maliņas — ar to pašu kluso, siltu smaidu, kas vienmēr pavadīja viņa vārdu un melodiju satikšanos.
Aicinām ņemt līdzi spilvenus, sedziņas sēdēšanai, kā arī pledus, siltas drēbes, lai vakara stundās būtu ērta pasākuma baudīšana. Lietus gadījumā koncerti notiks Saieta namā.
Biļetes šeit.
Bērniem līdz 8 gadu vecumam ieeja ir par brīvu. Pasākums tiks fotografēts.
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