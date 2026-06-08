Visi latvji kopā lecam, hei, hei – ar šo un citiem skanīgiem meldiņiem zeltu izdziedāja un izdejoja ne pārāk kuplais, bet skaļais un redzamais Latvijas fanu pulks Polijas galvaspilsētā Varšavā Pasaules kausā 3x3 basketbolā. Kārlis Lasmanis, Nauris Miezis, Zigmārs Raimo un Francis Lācis veica jaunu ierakstu mūsu groza bumbas spēlē, pirmo reizi kļūstot par pasaules čempioniem “mazajā basketbolā”.

Nekad nedrīkst padoties

Kārlis Lasmanis: “Pēc pusfināla pastrādāju ar fizioterapeitu Oskaru Urbanoviču, sateipoja kāju, iedzēru pretsāpju zālītes un maucu tālāk. Kamēr ķermenis silts. Gan jau rīt sāpēs vairāk, bet visas mazās traumiņas – tā ir cena par šo zelta medaļu. Finālā tu ej un dari, vai tas ir labi vai slikti (veselībai), grūti pateikt. 

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