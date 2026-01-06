Pagājušajā gadā mans skats uz zāļu cenu reformu ir bijis samērā drūms, taču veselības ministra Hosama Abu Meri reformai tomēr bijuši panākumi. 

Galvenais ieguvums, kas tika solīts, bija medikamentu cenu samazinājums, un tas patiešām ir noticis – vidējā cena par iepakojumu sarukusi par aptuveni 13%. Tiesa, zāles, kas maksā līdz pieciem eiro, kļuvušas dārgākas maksimāli par 90 centiem lieltirgotavu un aptieku uzcenojuma dēļ, bet ministrija cenšas šo problēmu risināt.

Vai valdība pieņems Veselības ministrijas izstrādāto informatīvo ziņojumu par slimnīcu tīkla attīstības reformu?

Ministrija bija plānojusi, ka šis ziņojums uz valdības galda nokļūs jau decembrī, bet tas nenotika, jo tika saņemtas vairāk nekā simts pretenzijas un priekšlikumi no ārstniecības iestādēm un dažādām organizācijām. Tāpēc ministrija nolēma ziņojumu Ministru kabinetā iesniegt janvārī. Ja arī joprojām ārstniecības iestādes iebildīs pret ziņojuma virzīšanu, visticamāk, ministrija to neņems vērā, jo tā ir veselības ministra Hosama Abu Meri atvērtā jaunā fronte, un līdzīgi kā ar zāļu cenu reformu viņš kā tanks dosies uz priekšu. Ziņojums tiks pieņemts, un ministrijai būs jāizstrādā attiecīgi tiesību akti, lai 2026. gadā jau varētu uzsākt šīs reformas īstenošanu.

