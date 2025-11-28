Slēpošana saistās ar ātrumu, skaistiem pagriezieniem un kalnu brīvību, taču patiesa prieka atslēga ir silts, sauss un ērts apģērbs. Mūsdienu slēpošanas apģērbs ir radīts, lai pasargātu slēpotāju jebkādos ziemas apstākļos, un katram slānim ir sava funkcija. Izprotot dažādos slēpošanas apģērba veidus, ir vieglāk izvēlēties pareizo aprīkojumu sniegumam, drošībai un stilam.
Slēpošanas apģērba principi
Pamatkārta (Base Layers). Pamatkārta ir ikviena slēpotāja apģērba pamats. Tā atrodas tieši pie ādas un palīdz regulēt ķermeņa temperatūru, novadot mitrumu. Populārākie materiāli ir merino vilna un sintētiskie audumi, kas nodrošina siltumu bez lieka apjoma. Labā pamatkārtā ietilpst gan krekls ar garām piedurknēm, gan pieguļošas bikses.
Starpkārta (Mid Layers). Starpkārta nodrošina siltumizolāciju un palīdz saglabāt ķermeņa siltumu. Tās var būt flīsa jakas, viegli dūnu džemperi vai sintētiskās izolācijas jakas. Izvēle atkarīga no laikapstākļiem—siltākās dienās pietiek ar plānāku flīsu, bet aukstajās dienās nepieciešama biezāka izolācija.
Galvenie apģērba elementi
Slēpošanas jakas. Slēpošanas jaka ir viens no svarīgākajiem apģērba elementiem. Ir divi galvenie veidi: izolētā jaka un šelljaka. Izolētās jakas apvieno ūdensizturīgu ārējo slāni ar iebūvētu siltinājumu. Šelljakas ir vieglākas, nodrošina izcilu aizsardzību pret vēju un mitrumu, kā arī ļauj labāk variēt ar pārējām kārtām. Tādas funkcijas kā ventilācijas rāvējslēdzēji un regulējamas kapuces uzlabo komfortu.
Slēpošanas bikses. Arī bikses ir pieejamas gan izolētā, gan šellveida variantā. Tās pasargā ķermeņa apakšdaļu no sniega, vēja un sala. Pastiprinātas maliņas, ūdensizturīgi rāvējslēdzēji un ergonomisks dizains palīdz brīvi kustēties un saglabāt sausumu.
Aksesuāri. Nepieciešami aksesuāri ir slēpošanas cimdi vai dūraiņi, kas nodrošina siltumu un kustīgumu, kā arī vilnas maisījuma slēpošanas zeķes, kas uztur pēdas sausas. Ļoti svarīga ir arī ķivere, kas bieži ir aprīkota ar ventilāciju un izolāciju. Slēpošanas brilles uzlabo redzamību spilgtā saulē, sniegā un miglā. Papildu siltumam izmanto kakla sildītājus, balaklavas un cepures.
Specializēts aprīkojums. Tūrisma slēpotāji izmanto lavīnu drošības somas, īpaši elpojošas tūrisma jakas un vieglus slāņus kāpšanai. Freestyle slēpotāji nereti izvēlas brīvāka piegriezuma apģērbu, kas nodrošina lielāku kustību brīvību triku veikšanai.
Tādējādi jāuzsver, ka sniega un aukstuma apstākļos slēpošanas apģērbs ir veidots tā, lai nodrošinātu siltumu, sausu sajūtu un kustību brīvību. Pareizi izvēlēts slēpošanas apģērbs ļauj baudīt kalnu braucienus jebkuros laikapstākļos!
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu