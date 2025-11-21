Light snow 0.3 °C
Andis, Zeltīte
Kā noteikt īres cenu dzīvoklim?

2025. gada 21. novembris, 00:00
2025. gada 21. novembris, 00:00
Foto: Publicitātes

Ja esi nolēmis izīrēt dzīvokli, pareizi noteikta īres cena ir viens no galvenajiem noteikumiem, lai piesaistītu atbildīgus īrniekus un nodrošinātu sev stabilus ienākumus. Cena, kas ir pārāk augsta, bieži atbaida interesentus, bet pārāk zema nozīmē, ka pats zaudē daļu peļņas. Lai atrastu līdzsvaru, ir jāsaprot, kas ietekmē īres cenu un kā katru no šiem faktoriem objektīvi izvērtēt.

Īres tirgus Latvijā pēdējos gados kļūst arvien aktīvāks, īpaši Rīgā un citās lielākajās pilsētās, tāpēc īstās īres cenas noteikšana ir kļuvusi par sarežģītu jautājumu.

Lokācija un infrastruktūra - viens no svarīgākajiem cenu noteicējiem

Vieta, kur atrodas dzīvoklis, vienmēr bijusi galvenais kritērijs, kas nosaka, cik daudz cilvēki ir gatavi maksāt. Jo tuvāk pilsētas centram, sabiedriskajam transportam, skolām, bērnudārziem un veikaliem, jo augstāka īres maksa. Cilvēki vēlas dzīvot ērtāk, nevis sarežģītāk, tāpēc komforts un ikdienas ērtības tieši ietekmē cenu.

Piemēram, dzīvoklis Teikā, Mežaparkā vai Āgenskalnā ar ērtu sabiedrisko transportu un zaļu apkārtni maksās vairāk nekā līdzīga platība Pļavniekos vai Purvciemā. Arī reģionos cena atšķiras - Liepājā vai Ventspilī īre ir augstāka nekā mazpilsētās, kur pieprasījums ir mazāks.

Lai saprastu, cik maksā līdzīgi dzīvokļi, atver populārākās sludinājumu vietnes – ss.lv, city24.lv vai pilat.lv. Atlasot īpašumus pēc mikrorajona, platības un stāvokļa, var redzēt, kāda ir reālā tirgus situācija. Izvēlies cenu diapazonu, piemēram, “divistabu dzīvokļi Imantā – no 350 līdz 500€ mēnesī”. Tas palīdzēs saprast, kādā līmenī cenu noteikt savam īpašumam.

Dzīvokļa stāvoklis un aprīkojums

Otrs būtisks faktors ir dzīvokļa kvalitāte un aprīkojums. Īrniekam svarīga ir ne tikai vieta, bet arī tas, kā mājoklis izskatās un cik ērti tajā dzīvot.

Ja dzīvoklī veikts jauns remonts, nomainītas komunikācijas, ielikts jauns grīdas segums un logi, tas automātiski palielina tā vērtību. Vidēja līmeņa vai vienkāršs kosmētiskais remonts būs pieņemams daudziem, bet īpašumi, kuriem nepieciešams nopietns remonts, parasti jāizīrē par zemāku cenu.

Pilnībā mēbelēts dzīvoklis ar visu nepieciešamo sadzīves tehniku - ledusskapi, plīti, veļasmašīnu, pat trauku mazgājamo mašīnu - parasti tiek izīrēts ātrāk un par augstāku cenu. Īrnieki novērtē, ja var ievākties bez papildu tēriņiem.

Kā arī aizvien biežāk īrnieki skatās ne tikai uz īres maksu, bet uz kopējām mēneša izmaksām. Dzīvoklis ar labu siltumizolāciju, jauniem logiem un regulējamu apkuri būs pieprasītāks, jo komunālie maksājumi būs mazāki. Tas nozīmē, ka pat ar nedaudz augstāku īres maksu šāds mājoklis būs konkurētspējīgs.

Īrnieki izvēlas ne tikai pēc skaistuma, bet arī pēc praktiskuma. Tāpēc īpašniekam ir vērts ieguldīt līdzekļus labā remontā vai siltināšanā, jo tas vēlāk atspoguļojas cenā un īres stabilitātē.

Pieprasījums un piedāvājums - kā darbojas mājokļu tirgus?

Īres tirgus darbojas pēc pavisam vienkārša principa - jo lielāks pieprasījums, jo augstāka cena, jo lielāks piedāvājums, jo zemāka cena. Ja konkrētajā rajonā īrei ir maz piedāvājumu, īrnieki ir gatavi maksāt vairāk, lai tiktu pie dzīvokļa. Savukārt, ja līdzīgu dzīvokļu ir daudz, cena samazinās, jo īpašniekiem nākas konkurēt par īrniekiem.

Ir arī sezonālas svārstības. Vasaras mēnešos un septembrī īres tirgus kļūst aktīvāks, jo dzīvokļus meklē studenti un jaunie speciālisti, kas pārvācas uz pilsētām. Šajā laikā īres cenas mēdz pieaugt par 10-15%. Savukārt ziemā aktivitāte krītas, un īpašniekiem nākas būt elastīgākiem. Ja vēlies dzīvokli izīrēt tieši ziemā, mazliet zemāka cena palīdzēs to izdarīt ātrāk.

Šos faktorus labi pārzinot, var daudz precīzāk noteikt cenu, kas būs gan pievilcīga īrniekiem, gan izdevīga īpašniekam. PILAT Real Estate speciālisti iesaka regulāri sekot līdzi jaunākajiem piedāvājumiem un nebaidīties cenu pielāgot, ja redzi, ka tirgus mainās.

Kā noteikt labāko īres cenu - praktiska metode

Lai noteiktu taisnīgu un konkurētspējīgu cenu, vari izmantot vienkāršu, bet ļoti efektīvu metodi:

●       Atver sludinājumu vietnes un atlasi dzīvokļus ar līdzīgu platību, istabu skaitu un rajonu.

●       Pieraksti cenu diapazonu. Piemēram, “divistabu dzīvokļi Teikā - 500 līdz 650€”.

●       Salīdzini savu īpašumu. Vai tavs dzīvoklis ir svaigāks, gaišāks, ar balkonu, stāvvietu vai labu skatu? Vai tieši pretēji, tam vajadzīgs remonts? Pieraksti plusus un mīnusus.

●       Izvēlies cenu diapazona vidū. Tas būs drošākais variants.

Ja redzi, ka interese ir liela, vari nedaudz pacelt cenu. Ja sludinājums vairākas nedēļas nevienu neinteresē, vari cenu nedaudz samazināt. 

Gudrākais, ko var darīt īpašnieks, ir izpētīt tirgu un saprast, kā viņa īpašums izskatās uz kopējā fona. Ja vēlies izīrēt nekustamo īpašumu ātri un izdevīgi, pieeja ir vienkārša: nosaki cenu, kas atbilst tirgum, sagatavo dzīvokli tā, lai īrniekam būtu ērti, un uzturi atklātu komunikāciju. Pircēji un īrnieki novērtē godīgumu, skaidrību un sakārtotu vidi.

Un atceries, ka pareiza īres cena nozīmē ne tikai stabilus ienākumus, bet arī ilgtermiņa sadarbību ar uzticamiem īrniekiem. Ja neesi pārliecināts, kā noteikt optimālu maksu vai vēlies profesionālu palīdzību, PILAT Real Estate speciālisti palīdzēs novērtēt dzīvokli, analizēt tirgus situāciju un piedāvāt cenu, kas būs taisnīga gan tev, gan īrniekam. 

