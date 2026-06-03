Sākoties jūnijam un vasarīgākiem laikapstākļiem, kā arī beidzoties skolas gadam, daudziem vecākiem jāprāto, kā nodarbināt un kam pieskatīt mazākos bērnus.
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs šonedēļ arī sācis īpašu kampaņu "Droša vasara bērniem", ar kuru aicina vecākus īpašu uzmanību pievērst bērnu drošībai vasaras brīvlaikā. Mērķis ir vērst uzmanību bērnu drošuma riskiem vasaras sezonā gan ikdienā, gan aktīvās atpūtas laikā, informējot par galvenajiem bērnu traumu cēloņiem un sniedzot praktiskus padomus par drošu pakalpojumu un aizsargaprīkojuma nozīmi un lietošanu, lai mazinātu bērnu traumatismu.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Nedēļas abonements
Fokusā – tas, kas interesē tieši tevi. Izvēlies savus autorus, tēmas vai sadaļas un lasi pēc saviem noteikumiem.
10 raksti tikai par 0,50 €
- Fiksēta cena par noteiktu rakstu skaitu
- Lasi, kad vēlies – bez termiņa stresa
- Iespēja jebkurā brīdī iegādāties papildu rakstus
Izvēlies brīvību lasīt to, kas tev patiešām svarīgs šeit.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu