Septiņu Eiropas Savienības valstu grupa iesniegusi priekšlikumus ES kārtējai – šoreiz jau 21. – sankciju paketei pret Krieviju.
Jaunajos priekšlikumos ietverts mehānisms, kas liegtu automātiski paaugstināt Krievijas naftas cenu griestus, kā arī papildu ierobežojumi Maskavas enerģētikas nozarei un tās ēnu flotes tankkuģiem. Pasākumi vērsti arī pret lielākajām Krievijas enerģētikas kompānijām un to ārvalstu tirdzniecības struktūrām. 21. sankciju pakete varētu ietvert arī pasākumus, lai izbeigtu tirdzniecības līgumus ar Krievijas kodolenerģētikas nozari. ES valstis arī rosina ieviest stingrāku kontroli pār digitālajiem aktīviem. Krievijas sāktais pilna mēroga karš Ukrainā turpinās jau vairāk nekā četrus gadus.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
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