Valdība maija beigās nolēma piešķirt Iekšlietu ministrijai līdz 660 000 eiro no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.
Finansējums paredzēts Iekšlietu ministrijas Informācijas centram, lai uzlabotu "112.lv" tīmekļvietni un mobilo lietotni "112 Latvija", kā arī atbilstošās infrastruktūras veiktspēju, kas ļautu izturēt būtiski lielāku noslodzi. Nepieciešamība pēc uzlabojumiem radās pēc šūnas apraides risinājuma ieviešanas, kas būtiski palielināja “112.lv” vienlaicīgo apmeklētāju skaitu.
Līdzšinējā pieredze rādot, ka plašāk pamanāmās apdraudējuma situācijās "112.lv" nav spējusi tikt galā ar palielinātu lapas apmeklējumu skaitu. Paredzēti uzlabojumi arī "112 Latvija" mobilajā lietotnē – pilnveidot paziņojumu darbību un nodrošināt, lai svarīgākā informācija lietotājiem būtu pieejama arī situācijās, kad interneta vai mobilo datu pārraides kvalitāte ir ierobežota. Lielākā daļa finansējuma paredzēta infrastruktūras resursu un aparatūras iegādei, "lai nodrošinātu sistēmas stabilu darbību būtiski paaugstinātas noslodzes apstākļos".
Primāri 112 ir vienotais ārkārtas palīdzības izsaukumu numurs, uz kuru zvanot, var izsaukt nepieciešamo operatīvo dienestu. Uz 112 jāzvana gadījumos, kad pastāv briesmas dzīvībai, veselībai, drošībai, apkārtējai videi vai īpašumam.
Trešdien intervijā Latvijas Televīzijā, runājot par situācijām, kad noticis ceļu satiksmes negadījums, Latvijas Transportlīdzekļu apdrošināšanas biroja valdes priekšsēdētājs Jānis Abāšins citstarp arī teica: "Viena lieta, ko mēs pilnīgi noteikti darām par daudz un nepamatoti – izmantojam 112 zvanu centru un noslogojam Valsts policiju. Saskaņoto paziņojumu pie mums aizpilda 75% negadījumu, kas ir progress, salīdzinot ar situāciju pirms 10 gadiem, ir vairāk nekā 90% mazo negadījumu, kuros var aizpildīt saskaņoto paziņojumu."
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