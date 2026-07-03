Laikā, kad tirgū ir dažādu ogu, augļu un dārzeņu pārpilnība, pircēji ievērojuši, ka daļa tirgotāju klientu pievilināšanai izmanto viltīgas metodes cenu norādē.
Uz cenu zīmēm bieži vien uzrakstīti skaitļi 4,99 vai 5,99 eiro par kilogramu, bet cipari 99 tik mazi un nemanāmi, ka pircējs sākotnēji maldīgi domā, ka cena ir 4 vai 5 eiro par kilogramu. Piemēram, to pamanījis arī Normunds Bergs, kurš tviterī pie fotoattēla ar šādu cenu zīmi raksta: "Nakts tirgū importa ogu pārdevējiem jauna mode – kurš uzrakstīs 99 pēc iespējas mazāku. Kaligrāfi, jopcik."
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